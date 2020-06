V Bojniciach sa zrazilo auto s motorkou, polícia sa snaží nájsť svedkov nehody

Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ktorá sa stala 31. mája o 19:41 v Bojniciach na Hurbanovom námestí. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

„Na uvedenom mieste došlo k dopravnej nehode, a to k zrážke osobného motorového vozidla Škoda Fabia modrej farby a motocykla Honda. Pri uvedenej dopravnej nehode došlo k zraneniu vodiča motocykla. Hľadáme svedkov uvedenej dopravnej nehody, ktorí by nám vedeli uviesť skutočnosti, ktoré by nám pomohli k jej objasneniu, aby nás kontaktovali na známom telefónnom čísle 158. Alebo prostredníctvom Facebooku – Polícia SR – Trenčiansky kraj formou súkromnej správy,“ priblížila polícia.