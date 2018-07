V Bosne a Hercegovine si bitka medzi migrantmi vyžiadala niekoľko zranených

SARAJEVO 25. júla (WebNoviny.sk) – Potýčka medzi migrantmi v stanovom tábore v Bosne a Hercegovine si vyžiadala niekoľko zranených. Na bitke sa zúčastnilo okolo 50 ľudí, informovala miestna polícia. Bitka sa odohrala v stredu na okraji mesta Velika Kladuša na severozápade krajiny. Podľa prvotných správ nikto nemá život ohrozujúce zranenia.

V poslednom čase na severozápad Bosny a Hercegoviny prichádzajú tisícky migrantov, ktorí sa odtiaľ pokúšajú dostať do susedného Chorvátska, členského štátu Európskej únie. Migranti sa zamerali na Bosnu, aby sa vyhli prísne stráženým trasám a hraniciam iných balkánskych krajín.

Minister vnútra Dragan Mektič uviedol, že by krajina mohla nasadiť vojakov na hranice so Srbskom a Čiernou Horou, aby pomohli pri kontrole vstupu migrantov do krajiny.