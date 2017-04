V Bratislave bude jazdiť ekologický bielo-zelený autobus, v budúcnosti môžu pribudnúť ďalšie

BRATISLAVA 20. apríla (WebNoviny.sk) – V hlavnom meste SR Bratislave bude cestujúcich voziť nový ekologický bielo-zelený autobus. Dopravný prostriedok má ekologický pohon na stlačený zemný plyn (CNG), ktorý je alternatívou k tradičným palivám a prispieva k čistejšiemu ovzdušiu v slovenských mestách.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) si ho na rok prenajal od Slovenského plynárenského priemyslu. Ak prevádzku autobusu vyhodnotia ako prospešnú pre mesto, do vozového parku by v budúcnosti mohli pribudnúť aj ďalšie CNG autobusy. O ekologickom dopravnom prostriedku na brífingu informoval primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal a generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava Milan Urban.

Výrazne nižšie emisie

Nízkopodlažný autobus SOR NBG 12 bude rok jazdiť v bratislavských uliciach, najčastejšie na linkách čísel 65, 37 a 32. Štvordverový, nízkopodlažný autobus SOR NGB 12 má celkovú kapacitu 83 miest, z toho 27 na sedenie.

CNG motor, ktorý poháňa zadnú nápravu, spĺňa emisnú normu EURO 6. Je umiestnený v zadnej časti vozidla, nádrže na stlačený zemný plyn sú na jeho streche. V dopravnom prostriedku sú aj klimatizácia a informačný systém. Mesačné nájomné náklady budú 300 eur bez DPH. „Pri prevádzke sa budeme sústrediť na meranie ekonomických parametrov, ktoré dosiahneme, teda, aké budú náklady na jeho prevádzku, či už z hľadiska pohonných hmôt, prípadne jeho údržby,“ povedal na brífingu Milan Urban.

CNG (Compressed Natural Gas) stlačený zemný plyn, je ekologické ekonomicky výhodné bezpečné palivo, ktorého hlavnou zložkou je metán. Vďaka nemu sú vyprodukované emisie pri spaľovaní výrazne nižšie ako u ostatných motorových palív vrátane LPG (skvapalnený uhľovodík). Pri používaní CNG navyše nevznikajú takmer žiadne sadze či oxidy síry.

Vymenia ďalšie autobusy

V tomto roku hlavné mesto vymení aj klasické autobusy mestskej hromadnej dopravy, kúpia 90 nových autobusov. Návrh o kúpe vozidiel schválili bratislavskí mestskí poslanci vlani na rokovaní decembrového mestského parlamentu. Kúpiť plánujú 32 autobusov dĺžky osemnásť metrov, 28 autobusov dĺžky dvanásť metrov, 24 autobusov s dĺžkou 10,5 metra a šesť autobusov, ktoré majú do deväť metrov. Zastupiteľstvo zároveň žiadalo Dopravný podnik Bratislava, aby pripravil verejnú obchodnú súťaž na nákup autobusov v predpokladanej sume 24 miliónov eur.

„Je to v štádiu výberového konania, tento proces sme ešte neukončili a kompletný by mal byť v krátkom čase,“ povedal novinárom Urban s tým, že prvé autobusy z tohto nákupu by mohli po bratislavských uliciach jazdiť ku koncu tohto roka.

Hromadnú dopravu v hlavnom meste financujú z mestského rozpočtu a mesto Bratislava je 100-percentným akcionárom Dopravného podniku Bratislava.