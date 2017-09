Slovensko zvolalo summit, témou bude dvojaká kvalita potravín

LEDNICE 4. septembra (WebNoviny.sk) – Bratislava bude v polovici októbra hostiť spotrebiteľský summit, ktorý sa bude venovať dvojakej kvalite potravín. Informoval o tom premiér Robert Fico na tlačovej konferencii s premiérom ČR Bohuslavom Sobotkom po spoločnom rokovaní oboch vlád v Ledniciach. Na summit pozvú predsedu Európskej komisie Jean-Clauda Junckera, eurokomisárov, relevantných predstaviteľov výborov z národných parlamentov aj europarlamentu, ministrov pôdohospodárstva a hospodárstva a významné spotrebiteľské inštitúcie.

Odmieta používať šmejdy

Dvojaká kvalita potravín a iných výrobkov podľa Fica nie je iba technický a právny problém, ale vážny politický problém a problém dvojakého prístupu k občanom EÚ. Slovensko a Česko budú podľa premiéra tvrdo postupovať v tejto otázke. „Odmietame jesť, piť a používať šmejdy,“ vyhlásil Fico.

Slovenský premiér je rád, že Komisia uznáva, že dvojaká kvalita potravín je vážny problém. Pripomenul, že Komisia plánuje urobiť presnejšie usmernenia pre firmy a očakáva, že na summite by mohli byť s tými usmerneniami lepšie oboznámení. Sobotka dodal, že pred pár mesiacmi bol v tejto otázke pesimistom, teraz má ale lepší pocit.

Konkrétne návrhy

Tento problém sa začal podľa českého premiéra dva-tri roky dozadu, témou sa zaoberal Európsky parlament, ale Komisia „hrala mŕtveho chrobáka“ a tvrdila, že toto sa musí riešiť na národnej úrovni. „Nakoniec sa to stalo súčasťou európskej agendy a traja eurokomisári, ktorí to majú v portfóliu, začínajú pripravovať konkrétne návrhy,“ dodal Sobotka. Verí, že konferencia v Bratislave bude prínosom z hľadiska konkrétnych riešení. Na konci by mala podľa neho byť úprava európskych pravidiel, konkrétne smernice o ochrane spotrebiteľa.

Pokiaľ ide o pokuty pre výrobcov, Fico ozrejmil, že každá krajina môže už teraz pokutovať niekoho, kto dodáva na trh škodlivé potraviny. „Tu je ale iný problém. Z hľadiska bezpečnosti potravina, ktorú nám ponúkajú, nie je nebezpečná. Len nás klamú. V Hainburgu (Rakúsko, pozn. SITA) si kúpite sladený nápoj s cukrom, na Slovensku s umelým sladidlom a ešte môže byť aj drahší. Nech teda napíšu na fľašu, že je to šmejd,“ uviedol Fico s tým, že toto nie je problém len Slovenska a Česka, ale aj Rumunska či Bulharska. Od Komisie očakáva také usmernenia, aby sa tieto praktiky začali vytrácať.

Nátlakové kroky

„My musíme vytvárať tlak. Keď budeme ticho, tak sa nič nezmení,“ vyhlásil ďalej slovenský premiér s tým, že ak by sa ani po spotrebiteľskom summite nič nezmenilo, je ešte niekoľko možností. Jednou z nich je tzv. občianska iniciatíva. Tú by muselo podpísať milión obyvateľov EÚ a potom by sa ňou musela zaoberať príslušná európska inštitúcia. Potom je aj právo na jednostranné kroky. „Ale nechcem tieto nátlakové kroky robiť dovtedy, pokiaľ vidím, že sa tým Komisia začína zaoberať. Komisia sa tým naozaj zaoberá,“ uzavrel premiér.

Problémom dvojakej kvality potravín a iných výrobkov sa krajiny Visegrádskej štvorky zaoberajú už dlhšie. Okrem spoločného summitu premiérov V4 na túto tému sa Fico za toto regionálne združenie stretol aj s predsedom Komisie Junckerom. Podľa viacerých výskumov a meraní majú spotrebitelia v krajinách strednej a východnej Európy k dispozícii ten istý výrobok ako na západe buď v nižšej gramáži, za vyššiu cenu či s iným zložením. Pracie prášky napríklad obsahujú menej účinnej látky, čokolády majú menší podiel kakaa.