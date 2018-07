V Bratislave odklonia niekoľko liniek MHD, môže za to rozkopaná cesta na Mlynských nivách

BRATISLAVA 12. júla (WebNoviny.sk) – Pre rozkopanú cestu na križovatke Mlynské nivy – Karadžičova ulica v hlavnom meste SR Bratislave odklonia premávku niektorých spojov mestskej hromadnej dopravy (MHD). Autobusové linky č. 50, 70 a 88 odklonia od pondelka 16. júla od začiatku dennej premávky.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informuje na svojej oficiálnej webovej stránke s tým, že linky odklonia pre dopravné obmedzenia, sťažené prevádzkové podmienky a aj pre obmedzenie premávky v jazdných pruhoch.

„Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia je polovica septembra tohto roka,“ uvádza DPB. Stavebné práce na ulici robia v súvislosti s novou autobusovou stanicou Nivy, ktorú stavia spoločnosť HB Reavis.

Linky MHD č. 50 a č. 70

Linka č. 50 bude od pondelka v smere do Auparku premávať od zastávky Dulovo námestie po trase Košická, Most Apollo, kde sa od zastávky Most Apollo napojí na svoju trasu.

Cestujúci majú autobusovú stanicu dostupnú zo zastávky Košická, cestujúci zo zastávky Twin City a Panorama City môžu ísť peši na zastávku Košická alebo prestúpiť na linku 88. Číslo 50 obslúži zastávku Košická, ako linka 68, zastavovať však nebude na zastávkach Svätoplukova, Autobusová stanica, Twin City a Panorama City.

Autobusový spoj č. 70 cestujúcich odvezie v smere k Mostu SNP od zastávky Novohradská po trase Košická, Landererova, Dostojevského rad, kde sa od zastávky Malá scéna napojí na svoju trasu. Cestujúci majú autobusovú stanicu dostupnú aj zo zastávky Košická, cestujúci zo zastávky Twin City môžu na zastávku Panorama City prejsť pešo.

Linka 88 neobslúži niekoľko zastávok

Táto linka obslúži zastávky Košická, ako linka 68, Prístavná, ako linka 88 a Panorama City. Zastavovať nebude na zastávkach Svätoplukova, Autobusová stanica a Twin City.

Linka 88 svoju okružnú trasu začne zo smeru Most SNP, od zastávky Twin City však bude pokračovať po trase Mlynské nivy, Košická a Most Apollo, kde sa od zastávky Most Apollo napojí na svoju trasu smerom späť pod Most SNP.

Zastávku Košická bude obsluhovať ako linka 68. Linka neobslúži zastávky Autobusová stanica, konečná, nástupište a výstupište, Twin City v smere pod Most SNP a Panorama City, smerom pod Most SNP.

Nová autobusová stanica

Investorom novej autobusovej stanice je spoločnosť HB Reavis. Ponúkať bude medzinárodný autobusový terminál, nákupné centrum, tržnicu a administratívnu budovu. Nové priestory budú mať tri nadzemné a dve podzemné podlažia. Nástupištia autobusov plánujú v prvom podzemnom podlaží. Podľa plánu by mohli mať Bratislavčania novú autobusovú stanicu v roku 2020.

Autobusová stanica Mlynské nivy v Bratislave sa od nedele 1. októbra minulého roka presťahovala do priestorov na Bottovej ulici. Bývalú autobusovú stanicu už rozobrali. Náhradná autobusová stanica plne nahrádza dopravné kapacity bývalej autobusovej stanice.

Cestujúci v nej nájdu informácie o spojoch, oddychovú zónu, priestor na odkladanie batožiny, cyklostojany, toalety s prebaľovacím pultom, miesta na dobitie telefónov a chýbať nebude ani verejná wi-fi sieť. Cestujúci majú tiež k dispozícii aj niekoľko stánkov s rýchlym občerstvením a aj kaviareň.