V Bratislave otvorili výstavu, ktorá odhaľuje, akým prekážkam čelili gayovia a lesby v histórii

V bratislavskej Novej Cvernovke otvorili výstavu Loading: Love, ktorej cieľom je priblížiť, akým prekážkam v minulosti čelili muži, ktorí milovali mužov a ženy, ktoré ľúbili ženy. Prehliadku iniciuje divadlo Nomantinels, ktoré v rámci väčšieho medzinárodného projektu nadviazalo spoluprácu s organizáciami Post Bellum o.p.s. z Českej republiky a Háttér Society z Maďarska a Regional Info Center (RIC).

Pútavá expozícia dokumentuje príbehy prvých ľudí v Československu a Maďarsku, ktorí sa rozhodli viesť etický zápas za ich dôstojnosť a právo na sebaurčenie a mapuje snahy o zrovnoprávnenie homosexuálnej a hererosexuálnej komunity v našom regióne od polovice 19. storočia.

Ľudia menšinovej orientácie sú vnímaní ako cudzí element

Po obsahovej stránke výstavu zostavila historička Jana Jablonická-Zezulová v spolupráci s maďarskou historičkou Judith Takács a s českým historikom Janom Seidlom. Vizuálne ju pripravil art direktor Eugen Korda ml.

„Ešte aj dnes sa stretávame s tým, že ľudia menšinovej orientácie sú v našej spoločnosti vnímaní ako cudzí element, ktorý v našich dejinách nemá svoje miesto,“ hovorí Jablonická-Zezulová. Dodala, že v rámci výstavy chcela priniesť oficiálny pohľad, ako sa spoločnosť pozerala na homosexualitu – zákony, vydieranie a podobné záležitosti.

„V druhej línii som chcela hovoriť o tom, že tu boli ľudia, ktorí sa voči tomu postavili, že im to nebolo jedno a nechceli sa stotožniť s tým, že toto je norma a toto má byť takto, pretože je to zákon,“ uvádza historička.

Druhá časť expozície prináša konkrétne úvahy a výpovede ľudí priamo z homosexuálnej komunity. „Táto časť hovorí o tom, ako sa to týkalo ich samých, dozviete sa o vydieraní alebo nejakej liečbe, ktorá v tých rokoch prebiehala a ako to bolo konkrétne, ale nie z úst policajtov alebo tých, ktorí niekoho vypočúvali či nejakého lekára alebo intelektuála, ale ako to prežívali a pociťovali oni sami. Tu sa otvárajú úplne iné príbehy konkrétnych živých bytostí,“ uvádza Jablonická-Zezulová.

Príbehy dokumentujú aj vo videách

Súčasťou výstavy je aj zostrih krátkych videí z rozhovorov s pamätníkmi, ktorí zažili dobu, keď boli ako homosexuáli perzekvovaní. Celý projekt, ktorý zahŕňa výstavu, sa volá Removal of Queer Curtain a na jeho webstránke chcú autori vytvoriť queer pamäť národa. Zbierajú výpovede pamätníkov, hľadajú ľudí, ktorí ešte stále žijú a pamätajú si tú dobu a dokážu vyrozprávať osobné príbehy o tom, ako to bolo s homosexualitou v tom čase.

„Sú to veľmi zaujímaví ľudia, veľakrát sa z nich stali aktivisti alebo rečníci, ktorí sa snažili o zrovnoprávnenie homosexuálnej komunity a ich osobné výpovede na kameru sú omnoho silnejšie, než keď ich spíšeme do nejakého článku,“ približuje Korda ml.

Na stránke queermemory.sk, ktorá bude spustená zhruba do mesiaca, si budú môcť záujemcovia a záujemkyne pozrieť výpovede pamätníkov v celej ich dĺžke.

Silný obrazový materiál

Okrem video zostrihov výstava ponúka aj silný obrazový materiál doplnený popiskami, približujúcimi snahy jednotlivcov o zrovnoprávnenie homosexuálnej menšiny a vysvetľujúcimi reštrikcie, ktorým museli gayi a lesby v kontexte jednotlivých režimov čeliť.

Fotografií zo stretnutí homosexuálov zo sledovanej doby sa však nezachovalo veľa. „Ľudia sa moc nefotili, lebo obrazový materiál bol usvedčujúci a keď bola homosexualita trestná, tak sa nechceli veľmi ukazovať, takže obrázkov homosexuálov je málo, no pracovali sme vo veľkej miere aj s novinovými výstrižkami,“ vysvetľuje Korda ml.

„Redaktori veľmi radi písali škandalizované články o tom, kto s kým v parku mal nejaký styk a podobne. Ľudí to veľmi zaujímalo, aj sa potom v hojnom počte hnali do súdnych siení na pojednávania v týchto veciach a chceli si to vypočuť, lebo to bola v meste obrovská aféra,“ priblížuje Jablonická-Zezulová.

Stále o tom istom

Homosexuáli na zdôvodnenie svojich snáh používali od čias monarchie podľa Jablonickej-Zezulovej argumenty, ktorými sa obhajujú aj dnes. Odvolávali sa na ľudské práva, na to, že má byť zachovaná ich dôstojnosť, že homosexuálnym sa človek rodí a zostane takým a nedá sa to nijakým spôsobom liečiť, musí to skrátka akceptovať. „Keby sme ich argumenty, aj keď je to 100 rokov dozadu, vytiahli a očistili o ten archaický jazyk, stále je to o tom istom,“ hovorí historička.

Imrich Matyáš, jediný známy slovenský člen Československej ligy pre sexuálnu reformu aj prispievateľ do Hlasu sexuální menšiny, radil homosexuálom a lesbám už v 20. rokoch minulého storočia, aby sa spriatelili so svojím osudom a uznali sami pred sebou, že sú takí, akí sú.

„To formuloval ako prvú podmienku toho, aby mohli žiť šťastný život a keď si toto pred sebou priznajú, tak môžu pokračovať, povedať to svojej rodine, svojmu okoliu, zasadzovať sa za seba. Dokonca vyzýval ľudí, aby sa nehanbili, aby o sebe hovorili, ale nie v zmysle, že si to napíšu na chrbát, ale aby hrdo vystupovali a snažili sa do tej spoločnosti svojou prácou a aktivitami prispievať,“ vysvetľuje Jablonická-Zezulová.

Už Matyáš sa snažil vtedajšiu spoločnosť, ktorá homosexuálov tvrdo trestala, presvedčiť o tom, že aj oni sú „cenné zložky civilizácie“, ktoré prispievajú spoločnosti svojimi umeleckými dielami a ďalšou prácou a snažia sa, rovnako ako ostatní, žiť svoj život dôstojne. „To bolo priekopnícke. Dovtedy Biblia, cirkev alebo stará monarchia referovala na týchto ľudí ako na úchylných,“ konštatuje autorka výstavy.

Nestrácať nádej

Napriek dlhoročnému úsiliu sa snahy aktivistov a aktivistiek v našej ani v okolitých krajinách nepodarilo dodnes presadiť v takej miere, aby mohli gayovia a lesby žiť plnohodnotný život vo všetkých jeho oblastiach. Iniciátori výstavy však nestrácajú nádej.

„Na Slovensku síce sú v medzníkoch spomenuté nejaké snahy o presadenie zákonov, ale zatiaľ neuspeli, v Čechách sa už prerokovával zákon o manželstve homosexuálov a tie rokovania sa zastavili, v Maďarsku v Orbánovom režime sa momentálne dejú veci, ktoré sú o takom spätnom chode… No všetko sa dá obrátiť, len treba chcieť a konať,“ uzatvára Jablonická-Zezulová.

Historička povedie 23. septembra pre záujemcov a záujemkyne v Novej Cvernovke aj komentovanú prehliadku. Loading: Love v Bratislave potrvá do 15. októbra, potom sa presunie do Prahy, kde bude odprezentovaná na festivale Mezi ploty a následne by mala, prihliadnuc na pandemickú situáciu, zamieriť i do Budapešti.