V Bratislave pribudne nová električková trať, mala by sa napojiť na trasu na Starom moste

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) – Výstavba projektu Eurovea 2, ktorý má vyrásť v Bratislave medzi Eurovea 1 a mostom Apollo, počíta aj s výstavbou novej električkovej trate.

Developer J&T Real Estate (JTRE), ktorý zhotovuje Eurovea 2, plánuje novú trať napojiť na už existujúcu na bratislavskom Starom moste. Informovali o tom v stredu predstavitelia JTRE.

Presná trasa nie je známa

Termín začatia výstavby a presná trasa trate zatiaľ nie sú známe, keďže pokračujú rokovania developera s bratislavským magistrátom.

„Momentálne pracujeme na projekte pre územné rozhodnutie, čo znamená, že kreslíme projektovú dokumentáciu. Vytvorili sme záväzky v hodnote jeden milión eur, ktoré idú na prípravu procesu, aby sa električka mohla začať stavať,“ uviedol výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Električková trať by mala byť z 95 percent segregovaná, čo znamená, že v premávke električkám nebudú prekážať žiadne autá. V prípade, že by sa developer s mestom nakoniec na výstavbe trate nedohodol, neplánuje toto miesto využiť pre inú mestskú hromadnú dopravu.

Protest proti výstavbe

Spoločnosť JTRE plánovala postaviť už v roku 2017 električkovú trať na Pribinovej ulici. Proti výstavbe však protestovalo ministerstvo kultúry, pretože trať mala byť postavená priamo pred novou budovou SND.

Negatívne by ovplyvnila fungovanie divadla napríklad počas predstavení, pretože by sa dostatočne nedalo eliminovať hluk a vibrácie. Ohrozená by bola takisto aj Galéria Umelka, pri ktorej sa mala začať výstavba.

Projekt výstavby električkovej trate mal mať dve vetvy. Prvá mala viesť zo Šafárikovho námestia smerom k Pribinovej ulici. Vetva Nové Lido mala slúžiť na dopravu v plánovanej novej štvrti na petržalskom brehu Dunaja.

JTRE sa plánu postaviť električkovú trať nevzdala a ako uviedli v roku 2017, „ak nám hlavné mesto prejaví podporu a poskytne súčinnosť, budeme pokračovať aj v budovaní nových električkových tratí.“