V Bratislave sa objavili homofóbne transparenty s menom Jána Mrvu, vec bude riešiť polícia

BRATISLAVA 13. júla (WebNoviny.sk) – Na viacerých miestach v Bratislave sa v piatok ráno objavili veľkoplošné plastové transparenty s textom „Homoši preč z Bratislavy – Ján Mrva prvý katolícky primátor“.

Od transparentov na viacerých bratislavských nadjazdoch sa starosta mestskej časti Vajnory Ján Mrva dištancuje. „Ak pochádza od niektorého môjho politického konkurenta, svojím činom len prejavil veľmi nízku úroveň svojho uvažovania aj spôsobov. V žiadnom prípade na takúto úroveň komunikácie neklesnem. V priebehu dňa podnikám organizačné i právne kroky, aby voči organizátorom takejto špinavosti bola vyvodená jednoznačná právna zodpovednosť.“

Zvažuje trestné oznámenie

Ako informoval Mrva agentúru SITA, požiadal mestské časti o zlikvidovanie tejto nelegálnej reklamy a zvažuje podanie trestného oznámenia. Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práva (IĽP) sa v tejto súvislosti už rozhodla podať trestné oznámenie. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

„Pán Mrva síce povedal, že to nevyvesil, no nijako neodsúdil tento nenávistný obsah. Hovoril pritom o vizuálnom smogu. Máme to chápať tak, že vizuálny smog mu prekáža viac ako výzvy na násilie voči LGBT ľuďom? Ak je to skutočne antikampaň, ako tvrdí, prečo má problém to povedať? Keďže v minulosti verejne podporoval referendum zamerané proti ľudským právam LGBT menšiny a netajil sa homofóbnymi výrokmi, rozhodli sme sa podať trestné oznámenie, aby orgány činné v trestnom konaní objasnili, ako to skutočne bolo,“ uviedol Weisenbacher.

Mrva však konštatoval, že „anti-kampaň má na svedomí niekto, kto má strach, že v meste sa skončia kšefty s developermi a tí už nebudú rozhodovať o rozvoji mesta vo svoj prospech. Ja sa od sloganu dištancujem, rešpektujem každého človeka, aký je. Nerozdeľujem, chcem byť primátorom všetkých Bratislavčanov.“

Boj proti homofóbii

„Rozhodli sme sa trestné oznámenie podať na neznámeho páchateľa, keďže transparenty neuviedli nenávistné tvrdenie do úvodzoviek. Nemožno teda hovoriť o citáte pána Mrvu. Je možné, že to je antikampaň, no rovnako možné je aj to, že je to práca nejakého fanúšika, lebo tento kandidát na primátora mal v minulosti mnohé problematické vyjadrenia voči LGBT menšine. Verejne činné osoby by sa mali snažiť robiť presný opak, takéto incidenty sú len logickým výsledkom jeho aktivít,“ informoval právnik IĽP Daniel Grejták.

Inštitút ľudských práv sa dlhodobo angažuje v boji proti homofóbii. Pred týždňom sa jeho predstavitelia stretli s predsedom NR SR Andrejom Dankom, ktorý vyhral anketu o anti-cenu Homofób roka a hovorili o tejto problematike. Do nového školského roka pripravuje mimovládka aj dotlač „učebnice“ o LGBT menšine pre stredné školy, informuje tlačová správa.