V Bratislave sa pod holým nebom hrala česká extraliga. Třinec pred vyše 11-tisíc divákmi vďaka Slovákom zdolal Brno

Hokejisti HC Oceláři Třinec zvíťazili v piatkovom zápase českej extraligy pod holým nebom na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne 6:1 nad HC Kometa Brno najmä vďaka Slovákom.

Marko Daňo strelil dva góly, raz skórovali Vladimír Dravecký, Libor Hudáček a Martin Marinčin. Hudáček pridal tri asistencie, po jednej zaznamenali Marinčin, Patrik Hrehorčák a Tomáš Marcinko. Duel sledovalo viac ako 11-tisíc divákov.

Daňo je najlepší strelec

„Oceliari“ zaznamenali piaty triumf za sebou, deviaty z ostatných desiatich zápasov a potvrdili svoje tretie miesto v ligovej tabuľke so ziskom 67 bodov.

Na druhé Vítkovíce strácajú obhajcovia titulu osem a na vedúce Pardubice desať bodov. Daňo si upevnil post najlepšieho strelca súťaže s 22 gólmi a je tretí najproduktívnejší hráč s 35 bodmi.

„Zdá sa, že to takto malo byť a že na Slovensku budú dávať góly Slováci. Som rád, že to tam konečne padlo Martinovi. Verím, že sa vďaka tomu chytí a bude strieľať viac gólov od modrej čiary,“ povedal po zápase Daňo pre oficiálny klubový web.

Mrzí ho, že nezavŕšil hetrik: „Keby sa mi to podarilo, bolo by to špeciálne. Hádam som si pošetril nejaké góly na ďalšie zápasy. Som rád aj za tie dva.“

Hudáček vytvoril rekord

Hudáček vytvoril extraligový rekord so štyrmi bodmi v stretnutí pod holým nebom. „Užili sme si aj dážď, ale sme radi, že sme my Slováci toľkými gólmi a triumfom mohli potešiť priaznivcov. Bola to pre nás motivácia navyše, najmä pre tých, ktorí sme hrávali za Slovan. Užili sme si to, mali sme tu aj rodiny a známych. Je to pekné a úplne iné ako na zimnom štadióne. Každý hráč o tom sníva,“ uviedol mladší brat slovenského hokejového brankára Júliusa Hudáčka.

Marinčin sa v 34. zápase sezóny dočkal prvého presného zásahu a pridal k nemu aj asistenciu. Súboj v štýle „winter classic“ si užil napriek tomu, že viackrát počas neho pršalo a aj striedačka bola mokrá.

„Fanúšikovia vytvorili skvelú atmosféru, hralo sa nám výborne. Osobne mi neprekážalo, že pršalo. Dôležité je, že sme zvíťazili a užíval som si to. Ľad bol drsný a pomalý, ale bolo zaujímavé vyskúšať si to. Dnes sa ukázalo, že máme silný tím a mentálne sme dobre nastavení,“ zhodnotil skúsený obranca.

Program pokračuje

Séria zápasov pod holým nebom na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave pokračuje cez víkend dvomi stretnutiami slovenskej extraligy. V sobotu proti sebe nastúpia HK Dukla Trenčín a HKM Zvolen, v nedeľu HC Slovan Bratislava a HC Košice.

Súčasťou akcie bude aj exhibičný zápas medzi „legendami“ Slovana Bratislava a českej Sparty Praha naplánovaný na nedeľňajšie popoludnie.