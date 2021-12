V Bratislave sa zavŕši séria stretnutí z regiónov Pohreb cestovného ruchu, volá sa po pomoci v čase pandémie

Zástupcovia cestovného ruchu a gastra zo Slovenska zavŕšia v pondelok v hlavnom meste sériu stretnutí z regiónov pod názvom Pohreb cestovného ruchu.

Na ministerstve dopravy a výstavby, v parlamente a na ministerstve hospodárstva odovzdajú otvorený list, v ktorom opakujú svoje hlavné požiadavky na pomoc tomuto odvetviu počas pandémie koronavírusu. Informovala o tom Aliancia slovenskej gastronómie aj v mene pridružených iniciatív cestovného ruchu.

Prehliadanie problémov

„So sklamaním musíme konštatovať, že existenčné problémy tisícok ľudí v rezorte cestovného ruchu, gastronómie, hotelierstva a všetkých služieb na to naviazaných, neustále prehliadate a tvárite sa, akoby sme pre Vás neexistovali,“ napísali zástupcovia gastronómie a cestovného ruchu v otvorenom liste predsedovi Národnej rady SR a lídrovi hnutia Sme rodina Borisovi Kollárovi, ministrovi dopravy a výstavby Andrejovi Doležalovi (nom. Sme rodina) a ministrovi hospodárstva a predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi.

„Vyzerá, že úplne zbytočne sa Vám rôznymi formami prihovárame, navrhujeme riešenia a vyzývame Vás k dialógu. Tak, ako ste prehliadali a prehliadate existenčné problémy zdravotníckych záchranárov, na ktorých doslova závisia naše životy, prehliadate aj nás, ľudí zo segmentu HORECA. Aj u nás už ide o prežitie a holú existenciu,“ uvádza sa v liste.

Chcú ukončenie diskriminácie

Predstavitelia cestovného ruchu a gastra opakovane žiadajú naplnenie verejného prísľubu, že vakcína je sloboda a otvorenie všetkých prevádzok v rovnakom režime ako sú otvorené ostatné prevádzky v iných segmentoch a tým ukončiť diskrimináciu práce vo svojom sektore.

Záchranu pre cestovný ruch vidia v okamžitom navýšení podpory z ministerstva dopravy z 10 percent na 20 percent z poklesu tržieb, odvolávajú sa pritom na to, že Európska únia umožňuje podiel podpory až na úrovni 30 percent. Takisto žiadajú obnovenie schémy prvej pomoci plus plus už od momentu uzatvorenia prevádzok v tomto roku, pre udržanie a záchranu pracovných miest v cestovnom ruchu.

K požiadavkám patrí aj schválenie a zavedenie zníženej sadzby DPH na gastro služby na úrovni 10 percent od 1. apríla 2022. Očakávajú aj jasné pravidlá fungovania pre gastro a hotely a celý cestovný ruch bez diskriminácie.