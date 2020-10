V Bratislave skolabovala doprava, vykoľajila sa električka

V hlavnom meste vo štvrtok ráno skolabovala doprava, na Račianskej nepremávali električky. „Prerušená premávka električiek je na Račianskej v smere na Komisárky,“ uviedol Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti.

„Vo štvrtok o 7:22 sa na zastávke ŽST Vinorady vykoľajila električka číslo 7 v smere do Rače. Situácia sa zaobišla bez zranení. Linky 3 a 7 sa v smere do Rače následne otáčali na ŽST Vinohrady, v smere do mesta sa otáčali vo Vozovni Krasňany,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa DPB Ľubica Mercelová.

„Udalosť stále likvidujeme, to znamená prebiehajú práce s nakoľajením električkového vlaku, udalosť je v štádiu objasňovania,“ doplnila hovorkyňa a dodala, že cestujúca verejnosť je informovaná a dispečing zabezpečuje presun cestujúcich medzi zastávkami ŽST Vinohrady a Vozovňa Krasňany.