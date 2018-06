V bratislavskej MHD možno kúpiť elektronický cestovný lístok aj pre psa, počíta sa ako batožina

BRATISLAVA 2. júna (WebNoviny.sk) – V bratislavskej mestskej hromadnej doprave (MHD) možno kúpiť elektronický cestovný lístok aj pre psa. Ak si cestujúci v MHD kupuje elektronický cestovný lístok, môže prikúpiť takýto lístok aj pre zviera. To sa v tomto prípade počíta ako batožina.

Najviac dva psy bez schránky

Vo svojom stanovisku pre agentúru SITA to uviedol Dopravný podnik Bratislava. Reagoval tak na otázku, ako cestuje v MHD pes, ktorého sprievod si vo vozidle kupuje cestovný lístok elektronickou peňaženkou.

Ako batožinu môže cestujúci zobrať so sebou živé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy a ak ich preprava cestujúcim neohrozuje zdravie. Tie zvieratá, ktoré to vyžadujú, musia byť v uzavretých prenosných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.

Bez schránky možno vziať do vozidla psa, ktorý má náhubok a držia ho na krátkej vôdzke. V jednom vozidle MHD môže jeden cestujúci prepravovať najviac dva psy bez schránky. Pes bez schránky musí mať platný cestovný lístok. Tiež ho v tomto prípade počítajú ako batožinu, platí to aj pri jednorazových papierových lístkoch.

Len s vedomím vodiča

V autobusoch a trolejbusoch môže cestujúci so psom bez schránky nastúpiť a prepravovať ho len s vedomím vodiča. Požiadavku na nástup dáva cestujúci zdvihnutím ruky alebo ústne. Súhlas s nástupom prejaví vodič posunkom alebo ústne. Tieto podmienky sa však netýkajú psa so špeciálnym výcvikom, ktorý má také označenie. Podrobnejšie informácie nájdu záujemcovia tu.

Cestovný lístok na jednu cestu vydávajú v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe (eCL). eCL platí na jednu cestu na všetkých linkách zaradených do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Počas platnosti cestovného lístka možno neobmedzene prestupovať.

eCL platí od času predaja lístka, teda od zápisu lístka do čipu karty. Koniec časovej platnosti je možné si overiť priložením k označovaču cestovných lístkov vo vozidle MHD a stlačením tlačidla INFO. V prípade, že kartu má cestujúci kúpenú ako predplatný cestovný lístok (električenka), nie je možné použiť túto kartu na kúpu eCL. V tomto prípade nie je možné použiť kartu ani na kúpu eCL pre spolucestujúceho, ani pre batožinu, psa, bicykel vo vozidlách MHD.