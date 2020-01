V bratislavskej Petržalke plánujú začať s výstavbou novej štvrte Nesto už tento rok

Developerská spoločnosť Lucron plánuje začať s výstavbou novej obytnej štvrte Nesto v bratislavskej mestskej časti Petržalka tento rok. Nesto vznikne v blízkosti hraníc s Rakúskom na území s rozlohou takmer 48 hektárov a v budúcnosti tam má žiť až 15-tisíc ľudí. Náklady na celý projekt sú niekoľko stoviek miliónov eur.

„Aktuálne sme v štádiu intenzívnych príprav podkladov projektu pre podanie žiadosti o stavebné povolenie s tým, že ak sa nám podarí získať právoplatné stavebné povolenie ešte v tomto roku, sme pripravení začať s výstavbou,“ uviedol pre agentúru SITA obchodný riaditeľ spoločnosti Lucron Ermanno Boeris.

Prvá fáza projektu

Projekt sa momentálne nachádza vo svojej prvej fáze, pričom celkové náklady prvej fáze odhadujú na 90 až 100 miliónov eur.

„Štvrť Nesto, respektíve jeho prvú fázu, ktorá sa bude rozkladať na južnej strane územia, stále vytvárame. Je to veľmi živý proces, v ktorom dbáme na to, aby projekt vznikol na pilieroch, ktoré sme predstavili v úvode. Sú to najmä ekologické riešenia smerom k CO2 neutrálnej prevádzke a priestor pre tvorivosť a nové nápady v podnikaní aj bývaní. V tomto roku máme tiež v pláne začať s budovaním inžinierskych sietí, na ktoré sme už podali žiadosť o stavebné povolenie. Ďalej sa budeme zameriavať na revitalizáciu Kopčianskej ulice a okolia bunkru BS-8,“ dodal Boeris.

Nová štvrť prinesie rôzne formy bývania – v bytoch v mestských blokoch, viladomoch aj rodinných domoch. Dizajn obytných zón má vychádzať z holandského konceptu „woonerf“, čo znamená „živá ulica“.

„Woonerf“ podporuje sociálnu interakciu ľudí a vznik susedských komunít a vďaka utlmenej doprave berie ohľad najmä na záujmy chodcov a cyklistov. Projekt počíta maximálne s 12 – 15 poschodovými budovami.

Nájomné byty

Až 20 percent z celkového počtu budú tvoriť nájomné byty. „Sme presvedčení, že predpoklad o silnej majetkovej orientácii slovenských obyvateľov vychádza z toho, že veľká časť nájomného trhu nie je inštitucionalizovaná. V Neste chceme ponúknuť také možnosti nájomného bývania, ktoré budú plnohodnotnou alternatívou k vlastnému bývaniu,“ povedala riaditeľka hybridných a komerčných nehnuteľností spoločnosti Lucron Paulína Kosírová.

Dostupnosť novej štvrte je podľa developera jednou z hlavných priorít. Prístupové komunikácie do štvrte majú byť dve, cez ulicu Kopčianska a z tzv. nultého obchvatu.

„Z centra Bratislavy je dostupná autom v priebehu šesť minút, autobusom alebo bicyklom je v dosahu za 16 minút. V rámci širšieho cezhraničného regiónu má Nesto už dnes výborné napojenie smerom na Viedeň, Prahu a Budapešť vďaka existujúcim diaľniciam,“ uviedol člen dozornej rady zodpovedný za strategické projekty v spoločnosti Lucron Peter Kavecký. Projekt vo svojej prvej fáze počíta taktiež s novou vlakovou zastávkou.

Kancelárie, ateliéry a dielne, malorozmerné (small-scale) kancelárie, hybridné priestory aj klasický co-working majú byť taktiež súčasťou Nesta. Developer plánuje vytvoriť v novej štvrti aj priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia. V multifunkčnom kultúrno-spoločenskom centre chcú organizovať mnohé podujatia, ako napríklad konferencie, výstavy alebo koncerty.