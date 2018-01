BRATISLAVA 6. januára (WebNoviny.sk) – V bratislavskej zoologickej záhrade sa narodil samček oryxa arabského. Ako ďalej informovala Alexandra Ritterová zo ZOO Bratislava, pôrod bol bez komplikácií a samček spolu s mamou Haiti sa tešia dobrému zdraviu.

Otec samčeka pochádza z Thoiry

Prvý týždeň strávili mama s mláďaťom spolu v maštali, počas druhého týždňa chodili do výbehu na krátky čas, aby si mláďa zvyklo na prostredie a naučilo sa chodiť do maštale na zavolanie chovateľov, uvádza Ritterová v tlačovej správe.

Od tretieho týždňa už je matka s mláďaťom spojená s ostatnými členmi stáda a obaja preto chodia von na dlhší čas, takže ich ľudia budú môcť vidieť vo výbehu. Otec samčeka Thiory pochádza zo ZOO Thoiry vo Francúzsku, matka zo ZOO Dvůr Králové v Českej republike. Je to jej tretie mláďa.

Špeciálny systém ochladzovania

Oryx arabský (latinsky Oryx leucoryx) je púštna antilopa, ktorá je prispôsobená životu v drsných a suchých podmienkach. V hlave má špeciálny systém ochladzovania krvi, aby sa jej neprehrial mozog.

Telo je sfarbené do pieskovej farby, ktorá odráža slnečné žiarenie, takže ani to sa neprehrieva. Srsť má podsadu, ktorá akumuluje teplo do zásoby a uvoľňuje ho počas chladných zimných nocí. Nohy v zime stmavnú, aby si udržali teplo. Vo voľnej prírode sa dožíva okolo 18 rokov, v zajatí do 21 rokov.