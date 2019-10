V budúcoročnom drafte NHL by sa malo objaviť sedem Slovákov, najväčším favoritom má byť Kanaďan Lafreniére

Podľa pondelňajšej správy Centrálnej skautingovej organizácie (CSS) zámorskej NHL by sa na najbližšom drafte mohlo objaviť až sedem slovenských hokejistov.

V zozname hráčov, ktorých sa v aktuálnej sezóne oplatí sledovať, figurujú brankár Samuel Hlavaj, obrancovia Oliver Fatul, Samuel Kňažko, Marko Stacha a útočníci Martin Chromiak, Matej Kašlík a Samuel Rehák.

Najväčším favoritom na draftovú pozíciu číslo jeden je kanadský krídelník Alexis Lafreniére. Informácie priniesol oficiálny portál profiligy.

Najužitočnejší hráč juniorskej sútaže

Sedemnášťročný Lafreniére bol v minulej sezóne najužiťočnejším hráčom juniorskej súťaže QMJHL a zároveň sa stal mužom sezóny v rámci troch najkvalitnejších juniorských líg združených pod hlavičkou CHL.

Talentovaný forvard potvrdzuje svoje kvality aj v úvode aktuálneho ročníka, keď v drese Rimouski Océanic nazbieral 19 bodov (6+13) v 8 štartoch.

„Vždy je to istý tlak, keď sa môžete stať draftovou jednotkou. Snažím sa na to príliš nezameriavať. Chcem byť lepší každý deň, v každom zápase aj tréningu. Sústredím sa na to, aby som sa zlepšoval ako hráč. Cítim, že oproti minulej sezóne som oveľa lepší v ofenzíve,“ uviedol pre NHL.com.

Všetkým Slovákom patrí známka C

Lafreniére sa ocitol v skupine 26 hráčov, ktorí dostali od CSS hodnotenie A. To sa udeľuje hokejistom s potenciálom na úspech v prvom kole draftu.

Známka B patrí hráčom určeným pre druhé až tretie kolo, C je pre mladé talenty so šancou presadiť sa v treťom až šiestom kole. Práve posledná možnosť sa týka všetkých spomenutých Slovákov.

V dobrom svetle sa ukazuje na začiatku sezóny najmä kapitán slovenskej „osemnástky“ Samuel Kňažko hrajúci v juniorskom tíme fínskeho TPS Turku, ktorý v 14 zápasoch získal 11 bodov (3+8).

Na severe Európy vo švédskom Malmö pôsobí útočník Matej Kašlík a v zámorskej QMJHL za Sherbrooke Phoenix chytá Samuel Hlavaj. Útočník Martin Chromiak spolu s obrancom Markom Stachom dostávajú priestor v Tipsport lige v drese Trenčína, bek Oliver Fatul háji farby Zvolena. Posledný z vybranej sedmičky Samuel Rehák je súčasťou projektu SR „18“.