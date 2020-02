V bývalej budove základnej školy v Rači súkromná škola nebude, poslanci odmietli návrh

Poslanci miestneho zastupiteľstva odmietli návrh zriadiť novú súkromnú školu v chátrajúcej budove bývalej základnej školy na Plickovej ulici v bratislavskej mestskej časti Rača.

„Poslanci miestneho zastupiteľstva rozhodli, že v časti budovy Plickova (hlasovanie 8:7) nebude škola Felix a zároveň, že máme vykonať kroky k zriadeniu obecnej školy Plickova. Teda riešenie, ktoré doteraz nenavrhovali. Toto riešenie je náročnejšie s väčším počtom rizík, hlavne finančných, akceptujem však rozhodnutie väčšiny zastupiteľstva a teda ideme zložitejšou cestou rekonštrukcie po vlastnej línii,“ uviedol na sociálnej sieti starosta Rače Michal Drotován.

Školu zrekonštruujú

V novembri minulého roka sa stretli predstavitelia vedenia Rače, zástupca školy Felix a investora s poslancami mestskej časti Rača. V decembri 2019 miestna rada odporučila zaradiť predmetný materiál na najbližšie zastupiteľstvo a 10. decembra miestne zastupiteľstvo hlasovaním všetkých prítomných poslancov prijalo uznesenie, že súhlasia s prenájmom časti školy spoločnosti Edu Development, s.r.o. za účelom zriadenia školy Félix. Na poslednom mimoriadnom zastupiteľstve, kde prerokovali zriadenie školy Felix, však poslanci návrh nepodporili.

Hoci mestská časť nezriadi v budove na Plickovej novú školu Felix, plánuje však časť bývalej základnej školy zrekonštruovať. Budovu školy získala mestská časť od magistrátu v minulom roku a predbežné odhadované náklady na opravu sú 6 až 7 miliónov eur.

Nedostatok miest

„V zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva obstará mestská časť Bratislava-Rača príslušné posudky a projektovú dokumentáciu a bude hľadať zdroje, vrátane úveru, na rekonštrukciu zatiaľ časti budovy základnej školy Plickova pre račianske deti,“ dodal Drotován.

Nová škola by pomohla vyriešiť problém s nedostatkom miest pre žiakov, pretože v Rači rapídne stúpol v dôsledku demografie a novej výstavby ich počet. Školy na Tbiliskej a Hubeného ulici už kapacitne nepostačujú. Z tohto dôvodu mestská časť potrebuje otvoriť nové triedy pre žiakov.

„Pre školský rok 2020/21 by mali pribudnúť dve triedy na Gymnáziu Hubeného na prechodné obdobie do vybudovania nových tried. Rokujeme o tom s pani riaditeľkou aj s Bratislavským samosprávnym krajom,“ dodal starosta Rače.