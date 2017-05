POPRAD 5. mája (WebNoviny.sk) – V centre Starého Smokovca sa na strome usadila medvedica s dvoma mláďatami, upozornili na ňu ráno mestskí policajti. Dostať medvede dole sa snažili aj hasiči, avšak nepodarilo sa im to. Situácii nenapomáha ani množstvo zvedavcov.

„Medvedica je aj teraz popoludní na strome, prilákala množstvo ľudí a čaká, kým sa to celé upokojí. Asi pred hodinou nakŕmila mladé a zliezla s nimi asi o meter nižšie,“ opísal situáciu pre agentúru SITA zástupca náčelníka mestskej polície Jozef Štefaňák.

Odchyt sa hasičom nepodaril

Medvedica spolu s malými podľa riaditeľa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavla Majka zrejme zotrvá na strome až do večerných hodín. „Ostáva na strome, pretože je tam veľa ľudí. Opáskovali sme to tam, ale vyzerá to tak, že to nestačí. Najprv teda musí utíchnuť celý ruch, možno potom niekedy po desiatej večer zlezie,“ povedal.

Medvedicu s mláďatami na strome nahlásili policajti hasičom ráno pred pol ôsmou. „Jednotka po príchode na miesto zistila, že medvedica sa nachádza na strome vo výške asi 20 metrov spolu s dvoma medvieďatami,“ uviedol pre SITA operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

Odchyt sa však hasičom nepodaril. „Dostali sa na strechu blízkej budovy asi desať metrov od medvedice, pomocou lana vytiahli na strechu vysoký tlak a dávkami vody sa ju snažili odplašiť na zem, bolo tu však riziko, že medvieďatá by mohli spadnúť, preto jednotka zásah ukončila,“ vysvetlil ďalej operačný dôstojník. Po dohode s ochranármi tak miesto prenechali na monitorovanie mestskej polícii.

Podobný prípad aj pred piatimi rokmi

Podobný prípad zažili podľa Štefaňáka aj pred zhruba piatimi rokmi v Tatranskej Lomnici. „Medveď vyliezol na strom, ale keď ho hasiči pokropili vodou, zliezol a utiekol do lesa. Toto je však medvedica s mladými, a keďže je v okolí hluk, má o ne obavy, chce ich chrániť,“ povedal pre SITA.

Podľa jeho slov bola medvedica s mladými počas predošlých dvoch dní na strome na Hrebienku. Takéto trávenie času na stromoch je v prípade medveďov podľa neho bežné. „Minule zase nižšie pri rodinných domoch bol medveď na strome viac ako 16 hodín, spal tam. Je normálne, že takto lozia po stromoch, čo ale nie je úplne normálne, je to, že chodia do zastavaných území a kŕmia sa odpadkami,“ dodal.

Vlani začiatkom apríla vo Vysokých Tatrách práve pre vysoký výskyt medveďa hnedého priamo v osadách vyhlásili mimoriadnu situáciu, trvala až do konca novembra. „Zatiaľ to nie je také ako vlani, mrazy boli dlhé a medvede dlhšie spali. Minulý rok sa nám napríklad po Lomnici pohyboval 240 kilogramový samec, teraz je tu táto medvedica,” uzavrel Štefaňák.