V Česku majú okrem indickej aj ďalšie mutácie koronavírusu, priznal minister zdravotníctva

Česko je štvrtou najrýchlejšou krajinou v Európe, čo sa týka pomeru vyočkovaných dávok vakcín proti koronavírusu. Podľa portálu iDNES.cz to v piatok oznámil minister zdravotníctva Petr Arenberger.

„Čo sa týka pomeru vyočkovaných dávok k tomu, čo nám EÚ dodáva, tak sme veľmi rýchli. Sme na štvrtom mieste s 91 percentami, čo je dané organizáciou. Najrýchlejšie je na tom Rakúsko, potom Španielsko, my sme na štvrtom mieste. Myslím, že je to naozaj veľký úspech,“ skonštatoval minister.

Vo štvrtok zaočkovali najviac ľudí

Redakcia iDNES.cz však upozorňuje, že v prepočte na obyvateľov má Česká republika podľa údajov Our World in Data siedmy najnižší počet podaných dávok zo štátov Európskej únie. Na sto obyvateľov pripadá v Česku 28,82 podaných dávok vakcín, na Slovensku je to 28,41 a najhoršie je na tom Bulharsko, kde pripadá 11,56 očkovaní na 100 ľudí.

Vo štvrtok českí zdravotníci podali 72 843 dávok očkovania proti koronavírusu, čo je najviac za deň od začiatku vakcinácie. Minister podľa vlastných slov predpokladá, že v nasledujúcich dňoch budú očkovať až 80-tisíc dávok za deň. „Celkovo máme dva milióny ľudí, ktorým už ihla prenikla do kože aspoň s jednou očkovacou dávkou. Jeden milión je potom plne naočkovaný,“ skonštatoval ďalej Arenberger.

Prehovoril aj o mutáciách

V máji by malo do Česka doraziť 2,3 milióna dávok vakcín od spoločností Pfizer-BioNTech, 354-tisíc dávok Moderny, 28-tisíc AstraZenecy a 170-tisíc vakcín Janssen.

Minister tiež hovoril o mutáciách koronavírusu. Okrem indického variantu podľa neho českí hygienici evidujú aj kombináciu nigérijského a britského a tiež britského a floridského. „Máme ďalšieho cestujúceho z Indie, ktorý sa k nám ešte dostal a je pozitívny a zrejme má opäť indickú mutáciu. Z Marseille si k nám cestujúca doviezla kombináciu nigérijskej a britskej mutácie, a máme ďalšiu lahôdku, čo je kombinácia britskej a floridskej mutácie. To sú veci, ktoré treba sledovať,“ priblížil.

Otvoria kaderníctva i kozmetické salóny

Už skôr hygienici v Prahe potvrdili indickú mutáciu u človeka z Indie a potvrdený je i prípad tohto variantu v Hradci Králové. Dosiaľ pritom nie je jasné, či je indická mutácia infekčnejšia alebo odolnejšia voči vakcínam.

Od pondelka 3. mája budú môcť v Česku otvoriť kaderníctva, pedikúry a kozmetické salóny. Návšteva služieb bude podmienená negatívnym testom na COVID-19, prípadne ukončeným očkovaním alebo dokladom o prekonaní ochorenia počas posledných maximálne 90 dní.