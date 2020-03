V Česku na pol roka pozastavia splátky hypoték a úverov, Matovič zatiaľ Slovákom moc nepomáha

Česká ministerka financií Alena Schillerová v stredu navrhne plošne pozastaviť splácanie hypoték, spotrebiteľských úverov aj úverov podnikateľov na pol roka.

Podľa nej by to malo pomôcť v čase koronavírusovej krízy uľaviť obyvateľom aj firmám od pravidelných splátok a vysokých úrokov. Informuje o tom portál iDNES.cz. „Úroky by za ten čas mohli byť znížené na symbolickú hodnotu,“ uviedla v televízii Prima. Podľa ministerky by to nemalo ohroziť banky ani nebankových poskytovateľov úverov.

Koniec dane z nadobudnutia nehnuteľnosti

Ministerka navrhne na vláde aj zrušenie štvorpercentnej dane z nadobudnutia nehnuteľností. Verí, že by to mohlo pomôcť rozhýbať trh s bývaním. Súčasťou návrhu by malo však zároveň byť aj zrušenie daňových odpočtov hypoték. Tým by sa mal zčasti vykompenzovať výpadok štátnych príjmov zo zrušenia tejto dane.

Česko sa snaží masívne napumpovať financie do pomoci nielen firemného a podnikateľského sektora, ale aj priamo obyvateľstvu. Senát napríklad v zrýchlenom konaní schválil opatrenie, že rodiny s deťmi do 13 rokov budú mať po celý čas zatvorenia škôl nárok na ošetrovné vo výške 60 percent príjmov.

Zároveň dočasne pozastavil evidenciu prostredníctvom elektronických pokladní a na pol roka odpustil aj platbu záloh vo výške minimálnych odvodov na sociálne aj zdravotné poistenie pre samostatne zárobkové osoby. Tie tak ušetria zhruba 30-tisíc CZK (približne 1000 €).

Schválený kurzarbeit

Tamojšia vláda veľmi rýchlo schválila aj väčšinu pilierov tzv. kurzarbeitu. Tento systém znamená, že štát bude prispievať firmám na platy zamestnancov, ak ich firmy v čase krízy neprepustia.

Ak je 30 percent zamestnancov v karanténe, štát im uhradí 80 percent mzdy. Pri obmedzení pre nedostatok surovín ak zamestnanec dostáva 80 percent mzdy, štát z toho uhradí polovicu. V prípade výpadku pre pokles dopytu štát uhradí polovicu zo 60 percent výplaty zamestnancov.

Pomoc na Slovensku

Slovenská vláda zatiaľ za promptnými opatreniami susedov výrazne zaostáva. V porovnaní s českými kolegami má veľkú nevýhodu v tom, že moc prebrala po smerákoch práve v čase prepuknutia krízy. Na pomoc podnikateľov, zamestnancov a živnostníkov zatiaľ predstavila sedem opatrení.

Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO Štát preplatí 80 percent platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky boli alebo sú povinne uzavreté.

Príspevky pre živnostníkov sa budú odvíjať od toho, ako výrazne boli zasiahnuté poklesom tržieb. Pri poklese 20 percent to bude 180 eur, pri poklese 40 percent 300 eur, pri poklese 60 percent 420 eur a pri poklese 80 percent 540 eur.

Poskytnutie bankových záruk vo výške 500 miliónov mesačne

Pre zamestnancov v karanténe a na OČR, bude hradených po celú dobu 55 percent z ich hrubej mzdy

Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 percent

Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 percent

Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátane