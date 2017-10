Aktualizované: V Česku zatvorili volebné miestnosti, prvé výsledky predpovedajú vysoké víťazstvo Babiša a prepad ČSSD

aktualizované 21. októbra 15:51

BRATISLAVA 21. októbra (WebNoviny.sk) – Podľa prvých predbežných výsledkov, ktoré na svojej stránke zverejňuje Český štatistický úrad, vo voľbách do Poslaneckej snemovne, dolnej komory českého parlamentu, vysoko zvíťazila strana ANO bývalého ministra financií a podpredsedu vlády Andreja Babiša.

Po zrátaní takmer 25 percent odovzdaných hlasov vedie zatiaľ ANO so ziskom 31,74 percenta hlasov.

Druhý je Tomio Okamura

Na druhom mieste je zatiaľ nacionalistická strana Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru s predbežným ziskom 11,69 percenta.

Nasleduje Občianska demokratická strana (ODS) so ziskom 9,44 percenta, na 9,34 percentách je zatiaľ Česká pirátska strana, Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) má momentálne 9,24 percenta hlasov.

Česká strana sociálno demokratická (ČSSD) má zatiaľ 7,85 percenta a ak by sa takýto výsledok potvrdil, bolo by to pre stranu, ktorá podľa prieskumov čakala 13 až 17 percent hlasov, nepríjemné prekvapenie.

Do parlamentu by sa ešte podľa predbežných výsledkov mala dostať Kresťanská a demokratická únia – Československá strana ľudová (KDU-ČSL) si ziskom 5,96 percenta a Starostovia a nezávislí (STAN), ktorí majú aktuálne 5,14 percenta.

Prvá volebná aféra

Naopak pod hranicou zvoliteľnosti je zatiaľ pomerne prekvapivo strana TOP 09 (3,70 %), a tiež Strana slobodných občanov (1,39 %) a Strana zelených (1,20 percenta).

České voľby majú už aj prvú aféru, z centrály protiimigrantskej strany Sloboda a priama demokracia (SPD), ktorá je podľa aktuálnych výsledkov na druhom mieste, vyhodili viacerých novinárov vrátane reportérky Českej televízie. Predstavitelia strany na nich zavolali políciu a na otázky ostatných novinárov, aký je dôvod tohto kroku, odmietli odpovedať.