V Charlottesville pochodovali antifašisti, pripomenuli výročie nacionalistických násilností

CHARLOTTESVILLE 11. augusta (WebNoviny.sk) – Skupina protifašistických aktivistov si v meste Charlottesville v americkom štáte Virgínia pripomenula tichým pochodom prvé výročie nacionalistických násilností, ktoré otriasli mestom.

Niekoľko desiatok demonštrantov oblečených v čiernom pochodovalo v sobotu popoludní centrom mesta a zastavilo sa pri mieste, kde nacionalista zabil autom ženu protestujúcu proti zhromaždeniu stúpencov nadvlády bielej rasy, aby jej vzdali úctu chvíľou ticha. Niektorí zo skupiny demonštrantov kriedou na miesto napísali odkazy.

Trump odsúdil rasizmus aj násilnosti

Skupina následne pokračovala ďalej, pričom niektorí z jej členov niesli značky s nápisom „dobrú noc biela pýcha“. Keď ľudia bez slova kráčali po pešej zóne, ľudia sediaci pred kaviarňami začali spievať pieseň This Little Light of Mine, píše agentúra AP. Na aktivistov dozerala polícia.

Pri príležitosti výročia prijali úrady v Charlottesville prísne bezpečnostné opatrenia. Polícia napríklad posilnila svoju prítomnosť v obchodnej štvrti, postavila tam betónové bariéry a kovové oplotenie a na dvoch stanovištiach kontrolovala obsahy tašiek ľudí, ktorí tam prišli alebo odtiaľ odchádzali.

Výročie násilností si pripomenul aj americký prezident Donald Trump, ktorý na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter odsúdil „všetky druhy rasizmu a násilných činov“ a vyzval Američanov, aby sa „spojili ako národ“. Oproti vlaňajším vyjadreniam, že je vina „na oboch stranách“, je to výrazná zmena v postoji, pripomína agentúra AP.

Do zhromaždenia vrazilo auto

V sobotu je to rok, čo areálom Virgínskej univerzity v Charlottesville pochodovali nacionalisti s pochodňami a dostali sa do stretu so skupinou ich odporcov. Na ďalší deň sa uskutočnilo ešte väčšie nacionalistické zhromaždenie blízko parku v centre mesta.

Zrážky medzi extrémistami a protidemonštrantmi viedli k zraneniam a zatýkaniu. V teň deň tiež do skupiny ľudí, ktorí protestovali proti nacionalistickému zhromaždeniu, vrazil mladý neonacista autom a zabil 32-ročnú Heather Heyer.