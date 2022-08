V Chorvátsku havaroval poľský autobus, obetí je už viac ako desať (foto)

Autobus s poľskými evidenčnými číslami v sobotu ráno zišiel z diaľnice v severnom Chorvátsku, pričom pri nehode najmenej 11 ľudí zomrelo a niekoľkí ďalší utrpeli zranenia.

Informovala o tom na mikroblogovacej sieti Twitter chorvátska polícia.

Nehoda sa stala o 5:40 ráno približne 50 kilometrov severne od chorvátskeho hlavného mesta Záhreb na diaľnici A-4. Chorvátske média uviedli, že na miesto havárie vyslali záchranárske tímy. Ďalšie podrobnosti hneď neboli k dispozícii.

Wypadek polskiego autobusu w #Chorwacja. Nie żyje 11 osób, a kilkadziesiąt jest rannych.

At least 11 killed and dozens injured in a #Polish bus crash in Croatia.pic.twitter.com/zqLoFtOZAt

— Wojciech Cegielski (Polskie Radio / Podcast Świat) (@wojciechce) August 6, 2022