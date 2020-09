V decembri príde do kín Gump – pes, ktorý naučil ľudí žiť

Príbeh psieho hrdinu Gumpa je v susednej Českej republike hitom vďaka rovnomennej knihe spisovateľa Filipa Rožka s podtitulom „Pes, který naučil lidi žít“. Jej slovenské vydanie je naplánované na október a 10. decembra (v Česku 3. decembra) príde do kín filmová adaptácia dojímavého bestselleru, v ktorej úlohách sa objaví množstvo hereckých osobností. Podľa tvorcov ich však zatienia štvornohé herecké hviezdy – psy budú vo filme hrať prím.

Režisér F. A. Brabec (Kytice, Krysař, V perine) nakrútil rozprávanie o ceste plnej prekážok a pascí, o láske s obrovskou silou, o neskutočnej psej obetavosti, ale aj o nádeji, ktorú nespúta ani tá najsilnejšia reťaz. V knihe čitatelia a čitateľky pozerajú na svet očami Gumpa, psieho tuláka. Filmová verzia zostáva tomuto princípu verná a kreatívne pristupuje aj k obsadeniu všetkých zvieracích hrdinov a hrdiniek.

Video z nakrúcania:

„Som presvedčený, že taký film tu ešte nebol. Ako svojou výtvarnosťou, tak pravdivosťou tých príbehov, ktoré sú nakrútené so psíkmi, ktorí čosi podobné zažili vo svojom reálnom živote. My sme nechceli, aby v rámci nakrúcania boli akokoľvek pripravovaní, drezúrovaní, ale aby to zahrali tak, ako oni danú situáciu cítia,“ objasňuje F. A. Brabec svoju režisérsku metódu. Okrem skutočného Gumpa, ktorý je protagonistom knižnej predlohy i filmu, sa v snímke objavia chlpáči z útulkov a množiarní, väčšina s mimoriadne pohnutými osudmi. Ich hereckými kolegami budú Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Richard Krajčo, Jana Plodková, Patricie Pagáčová či Karel „Karlos“ Vémola.

Spisovateľ Filip Rožek, ktorý je zároveň producentom filmu, neskrýva spokojnosť s nakrúteným materiálom. „Mám z toho krásny pocit. Je to pre mňa splnený sen. Z tých prvých punkových nápadov to postupne dostávalo reálnejšie obrysy, a zrazu máme koniec nakrúcania,“ povedal po klapnutí poslednej klapky na konci augusta. Snímku do slovenských kín v decembri prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

