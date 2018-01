V dlhoch sú namočení aj dôchodcovia, minister Richter vníma exekučnú amnestiu v dvoch rozmeroch

BRATISLAVA 17. januára (WebNoviny.sk) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) vníma prípadnú exekučnú amnestiu v dvoch rozmeroch.

V dlhoch sú namočení aj dôchodcovia

V prvom rade uviedol sociálny aspekt, keď sú v dlhoch namočení aj dôchodcovia, ktorí iba naleteli podvodníkom. „Sú tu desaťtisíce starých ľudí, ktorí naleteli šmejdom a dlhujú za hrnce či iné veci. V takomto prípade je potrebné riešiť túto situáciu,“ uviedol Richter.

Exekučná agenda podľa slov ministra Richtera zamestnáva v sociálnej poisťovni desiatky exekútorov, ktorí by sa mohli venovať inej práci. „Sociálna poisťovňa má tuším 32 alebo 36 vlastných exekútorov, ktorí riešia tieto problémy. Namiesto toho by sa mohli venovať práci, kde by bola aj pre poisťovňu väčšia efektivita pri vymáhaní pohľadávok,“ priblížil minister.

Zadĺžení ľudia sa boja prijať prácu

Z druhého pohľadu sú podľa ministra Richtera tisíce ľudí na úradoch práce, ktorí sa boja prijať prácu, pretože by im exekútor okamžite siahol na peniaze.

„Máme množstvo ľudí, ktorí sa boja prijať štandardnú prácu práve pre problémy s exekúciami. Ide prevažne o ľudí, ktorí vedia pracovať aj pracovali, len sa obávajú zrážok zo mzdy. Približne tisíc nám ubudlo po zmenách pri osobnom bankrote a aj istá amnestia je cestou, akou sa dá pomôcť,“ uzavrel Richter.

Diskusia na túto tému v rámci koalície bola podľa jeho slov vecná a dobrá, bližšie podrobnosti by mohli byť známe na prelome januára a februára tohto roka.