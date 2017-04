Aktualizované: V Dortmunde pred zápasom Ligy majstrov vybuchli tri nálože, zranili hviezdu Borussie (foto)

aktualizované 11. apríla 22:53

DORTMUND 11. apríla (WebNoviny.sk) – Tri explózie poškodili autobus, v ktorom sa viezli hráči Borussie Dortmund na večerný zápas štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov proti súperom z AS Monako.

Zranil sa jeden z hráčov domáceho tímu, konkrétne španielsky obranca Marc Bartra, ale nie ťažko. Do ramena ho zasiahli črepiny z rozbitého skla. Previezli ho do nemocnice. Krízový štáb rozhodol, že stretnutie naplánované na utorok 20.45 h odohrajú o deň neskôr v stredu 12. 4. so začiatkom o 18.45 h.

Na štadióne nebol dôvod na paniku

Výbuchy krátko po 19.00 h SELČ poškodili tímový autobus Borussie, rozbili sa viaceré okná. K incidentu došlo cestou z hotela približne 10 km pred štadiónom, kde sa malo hrať. Podľa najnovších informácií boli nálože umiestnené už pri výjazde z hotela the L’Arrivee Hotel and Spa a explodovali v čase, keď tadiaľ prechádzal autobus s hráčmi. Policajná hovorkyňa mesta Dortmund Nina Vogtová uviedla, že vyšetrovatelia zatiaľ nepoznajú príčinu výbuchov

“Jedna osoba bola zranená, ostatní hráči sú v poriadku. Na štadióne a jeho okolí nehrozí nebezpečenstvo,” píše sa na prezentácii Borussie Dortmund na twitteri. Potvrdil to aj klubový hlásateľ Norbert Dickel. “Nie je dôvod na paniku na štadióne,” povedal.

Pancierové sklo zabránilo katastrofe

Ďalší profil vestfálskeho klubu na sociálnej sieti nechal takýto odkaz fanúšikom: “Zápas musel byť odložený na stredu 18.45 h. Lístky zostávajú v platnosti. Ďakujeme vám za trpezlivosť a pochopenie.”

Riaditeľ Borussie Dortmund Hans-Joachim Watzke v rozhovore pre TV Sky povedal: “Sme z toho všetci vo veľkom šoku. Len ťažko to dostaneme von z hlavy. Dúfam, že hráči budú natoľko silní, aby zajtra mohli odohrať zápas.”

Podľa denníka Die Welt je tímový autobus Borussie vybavený pancierovým sklom a len vďaka tomu nedošlo ku katastrofe. “Napriek trom výbušninám sa rozbilo iba jedno z okien autobusu. Výbuchy nastali pri pravej strane vozidla odvrátenej od vodiča,” píše welt.de.

Reakcie na útok (zdroje: kicker.de, blick.ch):

Roman Bürki (hráč Borussie Dortmund): “Sedel som v zadnom rade vedľa Marca Bartru, ktorého zasiahli črepiny z rozbitého okna. Po výbuchu sme všetci zostali v autobuse, kto mohol, ľahol si na zem. V tej chvíli sme ešte nevedeli, čo sa stalo. Polícia bola rýchlo pri nás a zabezpečila okolie. Všetci sme v šoku, na futbal v tejto chvíli nikto z nás nemyslí.”

Hans-Joachim Watzke (výkonný riaditeľ Borussie Dortmund): “Bol spáchaný bombový útok na náš tímový autobus. Sme z toho všetci vo veľkom šoku. Len ťažko to dostaneme von z hlavy. Dúfam, že hráči budú natoľko silní, aby zajtra mohli odohrať zápas. Táto krízová situácia nás všetkých zomkla.”

Steffen Freund (bývalý hráč Borussie Dortmund, víťaz Ligy majstrov 1997): “Keď zažijete takýto útok na autobus, do stredy to určite nedostanete von z hlavy. Na psychike vám to nepridá. Celé to má obrovské rozmery.”

Reinhard Rauball (prezident Borussie Dortmund): “Hráči sa musia rýchlo dostať do takého stavu, aby zajtra mohli podať adekvátny výkon. To, čo sa stalo, je strašné, ale najhoršie by bolo, keby sme sa teraz zľakli a nechali útočníkov myslieť si, že zvíťazili.”

Jérome Boateng (futbalový reprezentant Nemecka, hráč Bayernu Mníchov): “Dúfam, že ste tam všetci v poriadku.”

Javi Martínez (hráč Bayernu Mníchov): “Marc Bartra, verím, že budeš čoskoro v poriadku a zajtra budeš môcť nastúpiť.”

Ilkay Gündogan (bývalý hráč Borussie Dortmund, aktuálne Manchester City): “Nemôžem tomu uveriť! Verím, že ste všetci v poriadku.”

Benedikt Höwedes (reprezentant Nemecka, hráč Schalke 04): “Obliekame si rozdielne dresy, ale sme zjednotení v boji proti násiliu. Hráči Dortmundu, dúfam, že ste v poriadku.”