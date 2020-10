V Egypte odhalili, čo sa ukrývalo v 2500-ročnom sarkofágu (video)

V Egypte otvorili sarkofág starý 2500 rokov.

Novozélandský veľvyslanec v Egypte Greg Lewis na Twitteri zverejnil video zachytávajúce, ako experti prvýkrát po viac ako dvoch tisícročiach otvárajú sarkofág, v ktorom leží múmia.

Akciu zorganizovalo Egyptské ministerstvo starožitností.

Jeho zástupcovia informovali, že v rozľahlom starovekom pohrebisku Sakkára približne 30 kilometrov južne od Káhiry a šestnásť kilometrov od pyramíd v Gíze, našli 59 sarkofágov.

Očakávajú, že objavia aj ďalšie.

Honoured to be invited by the Minister of Tourism and Antiquities HE Khaled El Anany to Saqqara for the announcement that a new tomb of mummies has been discovered. I saw one being opened for the first time in 2600 years! Truly amazing! @TourismandAntiq @MFATNZ 🇪🇬🇳🇿 pic.twitter.com/5oLfAM7zAV

— Greg Lewis 🇳🇿🇪🇬 (@NZinEgypt) October 3, 2020