V elitnej stovke sú tri slovenské tenistky, jednotkou rebríčka je Kerberová

ST. PETERSBURG 3. júla (WebNoviny.sk) – Nemecká tenistka Angelique Kerberová ôsmy týždeň v rade a celkovo tridsiaty tretí figuruje na čele svetového rebríčka vo dvojhre. Je to jej tretie “funkčné obdobie”: v minulosti najprv viedla 20 týždňov od 12. septembra 2016 do 29. januára 2017 a potom 5 týždňov od 20. marca 2017 do 23. apríla 2017.

Druhé miesto bez zmeny patrí Rumunke Simone Halepovej a tretie Češke Karolíne Plíškovej. Najlepšia Slovenka Dominika Cibulková zostala na deviatej priečke. V Top 10 nenastali na prahu grandslamového Wimbledonu na tráve v Londýne žiadne pohyby.

Zo SR figurujú okrem Cibulkovej v prominentnej stovke počítačového poradia aj 87. Magdaléna Rybáriková a 91. Jana Čepelová. V druhej stovke hodnotenia sa nachádzajú štyri Slovenky – 105. Kristína Kučová, 152. Rebecca Šramková, 158. Viktória Kužmová a 186. Karolína Schmiedlová.

V hodnotení štvorhry je dvadsiaty šiesty týždeň na najvyššej priečke Američanka Bethanie Matteková-Sandsová. Nasleduje jej deblová partnerka Lucie Šafářová z ČR a Švajčiarka s košickým rodiskom Martina Hingisová. Líderkou SR v debli je 162. Chantal Škamlová, dvojkou 184. Cibulková a trojkou 244. Vivien Juhászová.

Rebríček WTA

pre nasadzovanie vo dvojhre k 3. júlu 2017

1. (1.) Angelique Kerberová (Nem.) 7035 bodov, 2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 6920, 3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6855, 4. (4.) Serena Williamsová (USA) 4810, 5. (5.) Elina Svitolinová (Ukr.) 4765, 6. (6.) Caroline Wozniacka (Dán.) 4550, 7. (7.) Johanna Kontová (V. Brit.) 4400, 8. (8.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 4310, 9. (9.) Dominika Cibulková 4010, 10. (10.) Agnieszka Radwanská (Poľ.) 3985, 11. (11.) Venus Williamsová (USA) 3941, 12. (12.) Petra Kvitová (ČR) 3135, 13. (14.) Jelena Ostapenková (Lot.) 3110, 14. (13.) Kristina Mladenovicová (Fr.) 3095, 15. (15.) Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.) 3060,… 87. (85.) Magdaléna Rybáriková 709, 91. (89.) Jana Čepelová 694, 105. (105.) Kristína Kučová 604, 152. (150.) Rebecca Šramková 367, 158. (157.) Viktória Kužmová 349, 186. (185.) Karolína Schmiedlová 304, 317. (313.) Daniela Hantuchová 141, 348. (396.) Chantal Škamlová 124, 375. (372.) Michaela Hončová 108, 387. (394.) Lenka Juríková 101, 450. (453.) Zuzana Zlochová 75, 464. (469.) Vivien Juhászová 71, 496. (523.) Tereza Mihalíková 63, 573. (568.) Kristína Schmiedlová 47

Rebríček WTA

pre nasadzovanie vo štvorhre k 3. júlu 2017

1. (1.) Bethanie Matteková-Sandsová (USA) 10 620 bodov, 2. (2.) Lucie Šafářová (ČR) 10 170, 3. (3.) Martina Hingisová (Švaj.) 7365, 4. (4.) Jekaterina Makarovová (Rus.) a (4.) Jelena Vesninová (Rus.) – obe 6865, 6. (6.) Čchan Jüng-ťan (Taiw.) 6285, 7. (7.) Sania Mirzová (India) 5855, 8. (8.) Andrea Hlaváčková (ČR) 5200, 9. (9.) Kristina Mladenovicová (Fr.) 5145, 10. (10.) Barbora Strýcová (ČR) 4570,… 162. (172.) Chantal Škamlová 434, 184. (181.) Dominika Cibulková 380, 244. (253.) Vivien Juhászová 266, 262. (261.) Michaela Hončová 236, 337. (333.) Tereza Mihalíková 166, 398. (392.) Jana Čepelová 131, 401. (395.) Magdaléna Rybáriková 130, 456. (453.) Viktória Kužmová 103, 467. (463.) Barbora Kötelesová (všetky SR) 98