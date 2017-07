V europarlamente sa strhla hádka, Junckerovi prekážala nízka účasť poslancov

BRUSEL 4. júla (WebNoviny.sk) – V pléne Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu sa v utorok strhla hádka medzi predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom a šéfom EP Antoniom Tajanim.

Nízka účasť poslancov

Predseda europarlamentu vyzýval Junckera, aby sa nestaral do vecí, do ktorých ho nič nie je, a šéf EK poslancom okrem iného odkázal, že sú “úplne smiešni”.

Juncker sa najprv posťažoval, že sa mu zle pozerá na nízku účasť poslancov v Európskom parlamente v deň, keď mali zhodnotiť prvý polrok 2017 a vývoj situácie v EÚ počas čerstvo skončeného maltského predsedníctva.

V pléne sedelo len niekoľko desiatok z celkového počtu 750 europoslancov, na čo Juncker zareagoval slovami, že to poslanci “snáď nemyslia vážne”.

Juncker poľutoval Muscata

Predseda EP Tajani mu na to odvetil, že si vyprosí “úctivejší tón” voči poslancom. “Komisia nekontroluje parlament, je to naopak parlament, ktorý by mal kontrolovať komisiu,” dodal šéf Európskeho parlamentu.“Je tu len veľmi málo členov parlamentu, ktorí by mali kontrolovať komisiu. Ste smiešni,” opáčil Juncker.

Šéf komisie poľutoval prítomného maltského premiéra Josepha Muscata a vyslovil domnienku, že výsledky maltského predsedníctva nikoho nezaujímajú podľa všetkého preto, lebo Malta je malá krajina.

“Ak by Muscat bol Merkelová, čo je ťažko predstaviteľné, alebo Macron, čo je už ľahšie predstaviteľné, mali by sme tu dnes plno. Parlament je úplne smiešny,” povedal Juncker.