V Glasgowe sa pobijeme o čo najlepší výsledok, vyhlásil Gyömbér

GLASGOW 4. októbra (WebNoviny.sk) – Osemnásťnásobný slovenský futbalový reprezentant Norbert Gyömbér nechýba v nominácii trénera Jána Kozáka na zápasy proti Škótsku (5. 10. o 20.45 h SELČ v Glasgowe) a Malte (8. októbra o 18.00 h v Trnave) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska.

Kvalita je na našej strane

Dvadsaťpäťročný rodák z Revúcej vie, že štvrtkový súboj v Hampden Parku je mimoriadne dôležitý a môže znamenať pre A-tím SR aj barážovú definitívu – v prípade víťazstva a zároveň prehry hráčov Slovinska v Anglicku s domácim lídrom „efka“.

„Každý, kto robí šport a futbal, nastupuje rád v takýchto dueloch. Určite aj všetci moji spoluhráči sa tešia na štvrtkový súboj. Ako povedal tréner Kozák, bude to zápas kto z koho, veľké finále tohto kvalifikačného cyklu. Pobijeme sa o čo najlepší výsledok,“ skonštatoval Gyömbér a pokračoval: „

Škóti budú určite nepríjemný súper, aj ich futbalisti hrajú v top ligách. Myslím si však, že kvalitu máme na svojej strane. Keď dáme do toho všetko, celé srdce, v Glasgowe môžeme uspieť. Som presvedčený, že to bude iný zápas ako vlani na jeseň v Trnave, v ktorom sme zvíťazili 3:0. Opäť sa na stretnutie musíme dobre pripraviť, chceme ho tiež zvládnuť.“

Chýbalo mu zápasové vyťaženie

Defenzívny univerzál Gyömbér, ktorý už v najcennejšom drese nastúpil na poste krajného obrancu, stopéra i defenzívneho stredopoliara, je po dlhšom čase spokojný s klubovým pôsobením. Kmeňový hráč AS Rím je od konca augusta na ročnom hosťovaní v druholigovom talianskom klube Bari, ktorému po 7. kole Serie B patrí 14. miesto s päťbodovým mankom na lídra Frosinone.

Slovenský futbalista však odohral plnú minutáž v ostatných štyroch dueloch. „Pravda je, že mi chýbalo zápasové vyťaženie. Bol to dlhý čas, čo som to naposledy zažil. Momentálne som veľmi spokojný a šťastný, že opäť na trávniku prežívam tieto zápasové emócie,“ priznal Norbert Gyömbér.

Účastník vlaňajších majstrovstiev Európy vo Francúzsku už na klubovej úrovni ako hráč AS Rím hosťoval v talianskej Pescare i v ruskom tíme Terek Groznyj, teraz si pochvaľuje účinkovanie v Bari.

„V defenzíve sa nám celkom darí, hráme na troch stopérov, ja som vľavo. Ambície klubu sú najvyššie. Určite sa budeme usilovať bojovať o postup do Serie A. Všetko šliape na výbornej úrovni, s týmto mužstvom môžeme útočiť na najvyššie priečky. Ja som so zapadnutím do tímu nemal nikdy problém, spolupráca v klube funguje veľmi dobre. Získal som trénerovu dôveru, hrávam pravidelne. Dúfam, že to tak bude aj naďalej pokračovať. Budem na sebe tvrdo makať, aby som hral,“ dodal Gyömbér, ktorý v doterajšej seniorskej hráčskej kariére pôsobil aj v Banskej Bystrici a ďalšom talianskom klube Catania.