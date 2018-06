V Hniezdnom sa diali veci, ale napriek komplikáciám Nestville Open Fest dopadol na jednotku

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) – Festivaly sú živým organizmom. Mnohokrát ich ovplyvňuje niekoľko vonkajších faktorov. Jedným z nich je nepochybne počasie. Vyskytnúť sa však môžu i ďalšie neočakávané situácie. V takýchto prípadoch je už v rukách organizátorov, ako sa s nimi k spokojnosti návštevníkov popasujú.

Nestville Open Fest sa uplynulý víkend niesol v znamení pohotových reakcií produkcie, ktoré boli odmenené vysokou účasťou návštevníkov a burácajúcim potleskom počas vystúpení jednotlivých hviezd.

Piatok v Hniezdnom otvoril detský program, pričom najväčšie ovácie si vyslúžilo populárne PACI PAC. V podvečerných hodinách na hlavnom pódiu odštartoval hudobný program popretkávaný slovenskou hudobnou špičkou. Hlavný program otvorila skupina Komajota, následne vystúpili Lukáš Adamec či Peter Bič Project.

Ohrozené vystúpenie Peter Bič Project

Nad vystúpením populárnej kapely, ktorej šéfuje najznámejší slovenský gitarista Peter Bič, od štvrtkového rána visel otáznik. Speváčka Victoria mala nehodu na bicykli, ktorá sa nezaobišla bez následkov. Utrpela našťastie len povrchové zranenia, ktoré sa odrazili len na jej vizáži.

Ryšavka prejavila obrovskú silu a rozhodla sa, že fanúšikov nesklame. Po čerstvom úraze sa postavila pred publikum v Hniezdnom a odspievala plný dohodnutý čas. Toto gesto publikum oplatilo uznaním a obrovským potleskom, ktoré si mladá speváčka skutočne zaslúžila.

„Nebolo to pre mňa ľahké, rozhodla som sa vystúpiť tesne po incidente, mala som sťažené podmienky pri spievaní, ale za podpory chlapcov vystúpenie dopadlo dobre. Cítila som oporu aj z hľadiska, čo mi spievanie veľmi uľahčilo. A dôvod, prečo som i napriek bolesti vôbec vystúpila? Nechcela som sklamať fanúšikov, no najmä som chcela poukázať na to, aby sme na seba dávali väčší pozor a vážili si svoje zdravie. U mňa si to našťastie odniesli len povrchové zranenia a je to len estetickou záležitosťou. Našťastie mi táto nehoda neprekazila naplánované koncerty, na ktoré sa veľmi teším,“ vyjadrila sa speváčka Victoria z kapely Peter Bič Project.

Ošiaľ spôsobil aj Majk Spirit

Program v piatok pokračoval vystúpeniami Nocadeň či No Name. Doslova ošiaľ spôsobil Majk Spirit, ktorý dostal do varu nielen fanúšičky. Burácajúcemu davu sa následné predstavilo INÉ KAFE na čele s Vratkom Rohoňom.

Hudobný program uzavrela reggae kapela Medial Banana. Ľudia v Hniezdnom sa následne až do bieleho rána zabávali v párty stane, kde DJ rádia Europa 2 namixoval tie najväčšie tanečné hity.

Azda najväčším strašiakom pre organizátorov open air podujatí je nepriaznivé počasie. Po dávke tropických letných dní na Slovensko zavial studený front, ktorý ručičku teplomerov zrazil o viac ako polovičku a to všetko za prítomnosti studených daždivých prehánok. Ani sychravé počasie však neodradilo návštevníkov Nestville Open Festu a napriek zlej predpovedi do Hniezdneho dorazili.

Organizátori pohotovo zareagovali a detský program presunuli do párty hangárov, ktoré boli prichystané na večerné diskotéky. Prítomné deti si v teple a suchu mohli užiť divadielka. Roztomilé myšky známe ako Baby Band sa už predstavili na pódiu podujatia.

Hudobný program prerušili Oteckovia

Ako zásahom božej ruky sa počasie tesne pred hlavným hudobným programom umúdrilo. S vystúpením Martiny Ťaskovej Kanošovej vyšlo slnko, postupne sa predstavil Vidiek aj Metropolis.

Hudobný program prerušil moment, keď pódium ovládol fenomén posledných mesiacov, hlavný hrdinovia seriálu Oteckovia. Tí následne strávili niekoľko hodín s fanúšikmi pri podpisovej akcii, počas ktorej z hlavného pódia znel temperament Cigánskych Diablov. Program ešte dvakrát prerušilo hovorené slovo.

Odovzdali sa ocenenia medzinárodnej súťaže Nestville Strong Men, v ktorej pohár najsilnejších mužov Európy získal Ukrajinec Vladimir Tsifram, striebornú a bronzovú priečku obsadili Slováci Igor Petrik a Branislav Golier.

V priebehu večera sa v Hniezdnom uviedla do života exkluzívna „limitka“ s názvom Nestville MASTER BLENDER 9, ktorú z troch najlepších vzoriek vybrala odborná porota na čele s Jimom Murayom, ktorého kniha Whisky bible Jim Murray sa stala bestsellerom.

Rednex so slovenskou speváčkou

Prvým zahraničným hosťom festivalu bola legendárna kapela Rednex, ktorá s novou slovenskou speváčkou Nikou Karch v Hniezdnom po prvý raz absolvovala vystúpenie na našom území.

Že neostali nič dlžní svojej povesti showmanov svedčí i fakt, že publikum doslova rozjašili a nakazili svojou energiou a umocnili tak dobrú náladu, ktorá Hniezdnym panovala napriek nie veľmi príjemnému počasiu. V sobotu sa počas obeda organizátorom situácia výrazne skomplikovala.

Líder českej skupiny Kryštov Richard Krajčo oznámil, že je kvôli vážnemu zdravotnému stavu a obmedzenému pohybu nútený zrušiť najbližšie vystúpenia. Fanúšikom a špeciálne návštevníkom Nestville Open Festu sa ospravedlnil prostredníctvom videa.

Organizátor sa i tentoraz zachoval pohotovo a s chladnou hlavou vyriešil situáciu. „Nechceli sme program skracovať, preto sme oslovili Katku Knechtovú, o ktorej sme vedeli, že síce koncertuje na inom podujatí, no v poobedňajších hodinách,“ priblížil Matúš Jaško z Randal Agency.

Knechtová podala pomocnú ruku

Napriek vyťaženosti Katarína Knechtová podala pomocnú ruku a ponáhľala sa do Hniezdneho. V tomto prípade v Nestville Parku stavili na skutočne dobrú kartu. Vystúpenie Katky vyburcovalo publikum k mohutnému spevu a za veľkých ovácií žiadali stále viac a viac prídavkov.

„Tento koncert som si skutočne užívala. S mojimi chlapcami sme si mysleli, že už budeme mať v sobotu večer voľno, jedno hranie sme už totiž mali za sebou. Keďže sa však vyskytla takáto situácia a neboli sme až tak veľmi ďaleko, tak som sa zrazu ocitla na tejto úžasnej akcii. Troška som sa bála reakcií návštevníkov, ktorí očakávali Kryštof, ale necítila som sa tak, že by som bola len nejakým riešením situácie, či náhrada, ktorú návštevníci len trpia. Cítila som sa fantasticky. A ďakujem všetkým, ktorí zostali i napriek zlému počasiu a obrovskej zime,“ odkázala charizmatická speváčka, majiteľka jedného z najzaujímavejších hlasov Slovenska, ktorá svojim vystúpením a získaním si publika dokázala, že slovo náhradník skutočne nie je na mieste.

Omeškanie príchodu Rytmusa

Improvizácia zo strany organizátorov vznikla i pri vystúpení ďalšieho headlinera Rytmusa. Ten v sobotu počas dňa hral vo veľmi vzdialenej Karvinej a dopravná situácia zapríčinila meškanie.

„Kvôli zlej dopravnej situácii v Čechách vzniklo omeškanie príchodu Rytmusa, zalarmovali sme tak DJ Maireeho, ktorý mal festival uzavrieť a dohodli sme s ním skorší príchod. DJ Mairee svojím vydareným mixom skladieb prítomným ponúkol skvelý warm up a Rytmus tak vystúpil pred roztancované obecenstvo a hudobný program tak vo veľkom štýle uzavrel,“ vyjadril sa spoluorganizátor Matúš Jaško.

I po poslednom vystúpení kráľa slovenskej pop scény Rytmusa zábava dobre naladených hostí festivalu pokračovala do skorého rána. Zatancovali si na hity overené časom, ktoré namixoval DJ rádia Vlna.