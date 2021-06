V horúčavách trpia aj zvieratá, nezabúdajme im dopriať tieň a dostatok pitnej vody

Počas horúcich dní je dôležité, aby malo zviera celodenné prístup k tieňu a vode na pitie. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla kampaňová koordinátorka Slobody zvierat Silvia Čaňová. Pre poskytnutie vhodnej starostlivosti o psa je vhodné, aby majiteľ zistil čo najviac informácií o plemene, ktoré vlastní, napríklad či ide o psa s jednou alebo dvomi vrstvami srsti.

V prípade, že ide o psa, ktorý má jednu vrstvu srsti, je vhodné psa nechať na leto ostrihať. Ostrihanie však musí byť urobené odborne. V prípade psov s dvojitou vrstvou – teda vrchnou srsťou a podsadou – je lepšie ich riadne vyčesať, a tak ich zbaviť hrejivej podsady. Vhodné je zároveň ponechať ochrannú vrchnú vrstvu srsti. Rovnako ako ľudia, aj psy majú citlivú pokožku, a môžu sa na priamom slnku spáliť.

Okrem prístupu k vode a celodenného tieňa, ideálne v podobe sústavy stromov alebo chladnej miestnosti, je dôležitý aj prístup k ovlaženiu psa, napríklad v podobe napustenej vaničky s vodou, sprchy alebo plávaniu v prírodnom jazere. V extrémnych horúčavách pomôže aj klimatizácia alebo chladiace podložky.

Zvieraťu môže hroziť aj úhyn

„V žiadnom prípade nie je dobré nechávať psa na reťazi alebo v koterci bez možnosti riadneho tieňa. Oplechovaný koterec sa na slnku môže zmeniť na vyhňu. Zviera môže dostať úpal alebo skolabovať či dokonca uhynúť z prehriatia,“ povedala Čaňová.

Dlhšie prechádzky so psom by ľudia mali absolvovať iba skoro ráno a neskoro večer. Rozpálený asfalt mu totiž môže popáliť labky. Dobré je uprednostniť prírodný povrch a pohyb v lese alebo aspoň v tieni. Ak nie je po trase prechádzky vodný zdroj, treba so sebou nosiť skladaciu misku alebo fľašu na vodu pre psy a ponúknuť im vodu aj počas venčenia.

Počas horúčav nie je vhodné zaťažovať psa fyzickými aktivitami, ako je behanie popri bicykli, obzvlášť, ak po ňom pes skočí do ľadovej vody. Zvláštny pozor musia ľudia dávať na starších psov alebo chorých psov, ktorí trpia napríklad ochoreniami srdca. V prípade prehriatia och organizmu by ich majiteľ mal schladzovať mokrými uterákmi. V prípade vážneho stavu či dýchavičnosti je vhodné vyhľadať veterinára.

Otvorené okno v aute nestačí

Majitelia zvierat by podľa Čanovej mali dbať na to, že tieň a vodu potrebujú všetky zvieratá, teda nie iba domáce, ale aj hospodárske. „Nechať andulky, škrečka či zajaca na slnečnom balkóne môže byť pre zvieratá rozsudok smrti,“ uviedla.

Kampaňová koordinátorka Slobody zvierat dodala, že veľmi dôležité je nenechávať psov v rozhorúčenom aute. Zviera je v prípade, že majiteľ opúšťa auto, potrebné buď vziať so sebou, alebo nechať doma. Čaňová upozorňuje, že ponechanie otvoreného okna v aute ako prevencia prehriatia organizmu zvieraťa nestačí.