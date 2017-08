V hoteli majstrovstiev sveta v atletike vypukla črevná chrípka, priotrávil sa aj Makwala

LONDÝN 8. augusta (WebNoviny.sk) – Približne 30 športovcov a obslužného personálu sa nakazilo gastroeneteritídou, čiže črevnou chrípkou, v jednom z oficiálnych hotelov slúžiacich na ubytovanie aktérov počas majstrovstiev sveta v atletike v Londýne.

Je medzi nimi aj rýchly šprintér z Botswany Isaac Makwala, ktorý sa odhlásil z pondelkových rozbehov na 200 m. Podľa dostupných informácií sa priotrávil jedlom. Makwala je lídrom tohtoročných tabuliek výkonom 19,77 s, ktorý zabehol pred necelým mesiacom v Madride. V Londýne sa predstaví v utorkovom večernom finále na 400 m.

Medzi postihnutými športovcami je niekoľko Nemcov aj Kanaďanov, ktorí už od minulého týždňa obývali hotel Tower. Ďalších 30 Nemcov, ktorí pricestujú do dejiska MS 2017 v utorok, automaticky presunú do iného hotela. Informuje o tom aj portál BBC. Nemecká trojskokanka Neele Eckhardtová mala dokonca skolabovať, ale do pondelka sa dala dokopy a vo finále nechýbala. Skončila tam posledná dvanásta výkonom 13,97 m. Írsky tím ubytovaný v tom istom hoteli oficiálne potvrdil nákazu ich prekážkara na 400 m Thomasa Barra. Podľa organizačného výboru MS 2017 však hotel nenesie priamu vinu na vzniknutej situácii.

“Zaznamenali sme niekoľko prípadov nákazy jedlom a náš medicínsky tím v spolupráci s pracovníkmi Verejného zdravia Anglicka dostali situáciu pod kontrolu. V dôsledku toho sme vydali rady a upozornenia pre lekárov a pracovníkov podporných tímov jednotlivých výprav. Vyšetrovanie príslušných úradov a aj Medzinárodnej asociácie atletických federácií ukázalo, že zdroj nákazy sa nenachádzal v hoteli Tower,” uvádza sa v stanovisku organizátorov MS aj na webe bbc.com. Vedenie hotela dalo tiež vyhlásenie: “Dodržiavame striktný hygienický protokol. Podľa neho nakazené osoby nie sú v kontakte s ostatnými hosťami a všetky verejné priestory sme dôkladne dezinfikovali.“