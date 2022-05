V hoteloch a reštauráciách na Slovensku našli prácu stovky Ukrajincov, zamestnať ich stále nie je jednoduché

Od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine našlo prácu v sektore hotelierstva a gastra na Slovensku vyše päťsto Ukrajincov.

Napriek statusu dočasného útočiska ich podľa prezidenta Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Mareka Harbuľáka nebolo a stále nie je jednoduché zamestnať.

Štát nevie pružne reagovať

„Narážame nielen na byrokraciu, no i na to, že uchádzači o zamestnanie deklarujú, že sa chcú domov vrátiť ihneď ako im to situácia umožní. Zároveň s touto prácou často nemajú žiadne skúsenosti. Musíme ich preto najskôr zaškoliť a tento proces, v závislosti od typu práce, nejaký čas trvá,“ uviedol v stredu Harbuľák.

Mnohým odídencom v praxi komplikuje či dokonca znemožňuje nájdenie si zamestnania nedostatočné zázemie. Asociácia zdôraznila, že v tejto oblasti by im mal vhodné podmienky, vrátane starostlivosti o deti, zabezpečiť štát.

„Od vypuknutia vojnového konfliktu improvizujeme ako vieme. Zopakovala sa situácia z obdobia pandémie. Štát na túto situáciu nebol a ani po mesiacoch stále nie je pripravený, a ani schopný na vzniknutú situáciu pružne zareagovať, a to je chyba,“ upozornil ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák.

Študijné materiály v ukrajinčine

Asociácia ocenila, že štát vyšiel v ústrety jej iniciatíve a spoločne s hoteliermi uľahčil odídencom z Ukrajiny získavanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré sú pre prácu v gastre a hotelierstve nevyhnutné.

„Úrad verejného zdravotníctva nám vyšiel promptne v ústrety a aktívne sa zapojil do zefektívnenia študijných materiálov pre odídencov. Tie tiež v značnom rozsahu preložil aj do ukrajinského jazyka,“ priblížil Harbuľák.

„Získať zdravotný preukaz síce stále nie je jednoduché, no s aktívnou pomocou zamestnávateľov sa to dá,“ dodal prezident AHRS.