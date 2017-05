V Hradci vzniká slovenská enkláva, prichádzajú Graňák, Cingel, Zigo aj Rosandič

HRADEC KRÁLOVÉ 1. mája (WebNovin.sk) – V nasledujúcej sezóne českej hokejovej extraligy bude v kádri bronzového tímu Mountfield HK Hradec Králové početné slovenské zastúpenie. Ako v pondelok informoval klubový web, mužstvo posilnia obrancovia Dominik Graňák, Mislav Rosandič a útočníci Lukáš Cingel s Tomášom Zigom. V mužstve navyše pokračujú Patrik Rybár, René Vydarený, Martin Štajnoch a Roman Kukumberg.

Tridsaťtriročný Graňák sa do Česka vracia po mnohých sezónach vo Švédsku a Diname Moskva, predtým pôsobil v pražskej Slavii. Štartoval na jedenástich majstrovstvách sveta. “Výborný univerzálny obranca, skvelý hráč do kabíny. Jeho história hovorí za všetko a som veľmi rád, že sa nám ho podarilo získať do mužstva,” uviedol generálny manažér klubu Aleš Kmoníček.

Dvadsaťštyriročný krídelník Cingel prichádza z konkurenčnej pražskej Sparty. “Mal by byť adekvátnou náhradou za jedno odchádzajúce krídlo. Má veľkú chuť dokázať svoje kvality. Navyše ide o charakterovo dobrého hráča, ktorý by bez problémov mal zapadnúť do kabíny. Tento týždeň by mal podpísať zmluvu na dva roky,” doplnil Kmoníček. Zigo a Rosandič prichádzajú do Hradca z majstrovskej Banskej Bystrice.