V Iowe štartujú stranícke primárky pred prezidentskými voľbami, favoritmi sú Sanders a Trump

V americkom štáte Iowa sa v pondelok konajú prvé stranícke primárky pred novembrovými prezidentskými voľbami. Ich výsledky môžu veľa napovedať o tom, kto nakoniec postúpi do samotného prezidentského duelu.

To sa týka v tomto volebnom cykle hlavne demokratov – v prípade republikánov sú primárky skôr formalitou.

Jedenásť kandidátov

Hoci o priazeň voličov v Iowe sa budú uchádzať aj ďalší dvaja republikánski politici, nikto nepochybuje o tom, že nomináciu do novembrového súboja o Biely dom získa nakoniec súčasný prezident Donald Trump.

Nejasnejšia je situácia v tábore demokratov, kde je až jedenásť kandidátov a nikto z nich nie je jednoznačným favoritom.

Do popredia sa v posledných prieskumoch dostáva opäť senátor Bernie Sanders, ktorého podporuje napríklad aj populárna kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortez.

Minimálne v Iowe je jednoznačne najväčším favoritom. Situácia sa však pokojne môže vyvinúť aj inak, čo sa už mnohokrát v histórii stalo.

Bloomberg vstúpil neskoro

Zaujímavosťou je, že v Iowe vôbec nekandiduje jeden z najsilnejších demokratických kandidátov, bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg.

Ten totiž do súboja o demokratickú nomináciu vstúpil neskoro, spolieha sa najmä na platenú reklamu v médiách a nie až tak veľmi na osobný kontakt s voličmi.

Keďže ide o presný opak stratégie, aká je potrebná na menšie štáty typu Iowy, Bloomberg tento štát úplne vypustil a do súboja nastúpi až neskôr.

Primárky v Iowe majú špecifický formát, nazývaný causus, čo znamená, že za kandidátov nemôže hlasovať ktokoľvek, tak ako vo väčšine veľkých štátov, ale len zaregistrovaní podporovatelia každej zo strán.

Marcový volebný superutorok

Význam primárok v Iowe nie je vo veľkosti štátu – Iowa má len tri milióny obyvateľov – ale jednoducho v tom, že sú prvé.

Už viackrát v minulosti sa stalo, že sa primárky v Iowe skončili prekvapením, a toto prekvapenie predznamenalo celý ďalší vývoj primárok alebo aj neskorších volieb.

Po Iowe budú budúci týždeň nasledovať primárky v New Hampshire, 22. februára príde na rad Nevada a 29. februára Južná Karolína, no a do tuhého pôjde predovšetkým 3. marca.

Vtedy sa môžeme tešiť na tradičný „volebný superutorok“, keď budú stranícke primárky v štrnástich štátoch naraz.