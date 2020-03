V Izraeli sa konajú už tretie voľby za rok, sily sú vyrovnané a voliči unavení

V Izraeli sa v pondelok konajú ďalšie parlamentné voľby. Sú už tretie za menej ako rok. Bezprecedentné hlasovanie rozhodne o tom, či sa premiér Benjamin Netanjahu udrží pri moci alebo sa jej chopí konkurencia.

Hlavným rivalom najdlhšie vládnuceho premiéra Izraela je aj tentoraz niekdajší náčelník generálneho štábu izraelskej armády Benny Ganc. Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú veľmi tesný výsledok volieb, píše spravodajský portál BBC.

Najdôležitejšie voľby za niekoľko rokov

Prvé voľby do parlamentu sa konali v apríli 2019, pričom Netanjahuova strana Likud aj Gancova strana Modrá a Biela získali rovnaký počet kresiel v Knessete. Po tom, ako Netanjahuove koaličné rokovania skončili neúspechom, premiér rozpustil parlament a Gancovi nedal možnosť pokúsiť sa zložiť vlastnú vládu.

Ďalšie voľby sa konali v septembri, no hoci mala Modrá a Biela o jedno kreslo viac ako Likud, ich lídrom sa zase nepodarilo zabezpečiť väčšinu v parlamente. Čo sa stane, ak aj terajšie voľby nebudú mať jasného víťaza, nie je jasné.

Pondelkové hlasovanie môže byť v Izraeli najdôležitejšie za niekoľko rokov, voliči sa však už sťažujú na volebnú únavu. Ak by vyhrala centristická Modrá a Biela, mohla by ukončiť viac ako desaťročnú vládu Likudu, ktorý presadzuje pravicovú nacionalistickú agendu.

Ak by vyhral Likud a podarilo by sa mu vytvoriť vládnu koalíciu, Netanjahu by mohol začať konať k splneniu svojich predvolebných sľubov, akým bola napríklad anexia židovských osád na Západnom brehu Jordánu.

Premiér čelí obžalobe

Netanjahu, ktorý bol premiérom v rokoch 1996 – 1999 a od roku 2009, sa usiluje o znovuzvolenie dva týždne pred tým, ako sa má postaviť pred súd v súvislosti s obvineniami z korupcie. Proces sa začne 17. marca na súde v Jeruzaleme.

Netanjahu čelí od novembra žalobe pre podozrenia z podvodu, zneužitia dôvery a prijímania úplatkov v spojitosti s tromi rozličnými prípadmi. Oponenti premiéra vyzvali, aby odstúpil z funkcie, on to však nebude musieť urobiť ani keď ho uznajú vinným, ale až keď vyčerpá všetky možnosti odvolania.

Politik akékoľvek pochybenia odmieta a tvrdí, že je obeťou politicky motivovaného „honu na čarodejnice“.