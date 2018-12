V Janove by mal vyrásť nový cestný most, demoláciu toho starého musí odsúhlasiť prokuratúra

RÍM 15. decembra (WebNoviny.sk) – Starosta Janova prisľúbil, že mesto postaví nový most do Vianoc 2019. Nahradí tak ten starý, ktorý sa zrútil 14. augusta, pričom zahynulo 43 ľudí.

Starosta Marco Bucci v sobotu povedal, že s demoláciou začnú v najbližších dňoch po konečnom súhlase od prokurátorov, ktorí nešťastie vyšetrujú.

Za možné príčiny pádu Morandiho mosta sa považujú konštrukčné chyby alebo zlá údržba. Bucci dodal, že demolačné práce by mali skončiť do 31. marca. Odmietol však uviesť, ktorá stavebná spoločnosť nový diaľničný most postaví.