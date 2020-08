V Japonsku postavili osemnásťmetrového robota Gundama, vie hýbať rukami aj nohami (video)

V Gundam Factory v japonskom meste Jokohama postavili pohyblivého robota Gundama, čo je populárna japonská animovaná postavička. Práce dokončili 29. júla. Robot je vysoký 18 metrov a jeho hmotnosť je 25 ton.

Dokáže hýbať rukami aj nohami. Odborníci otestovali pohyblivosť končatín aj trupu 5. júla.

Gundam z Jokohamy je druhým svojho druhu v Japonsku. Prvý stál v tokijskej štvrti Odaiba a následne ho nahradil novší typ robota.

Gundam Factory v Jokohame pôvodne plánovali otvoriť počas leta, no pre pandémiu nového koronavírusu tak spravia až v októbri.

A 60-foot fall Gundam robot from the upcoming Gundam Factory Yokohoma just took its first steps. https://t.co/Ewe7zd8lqj

— Nerdist (@nerdist) August 3, 2020