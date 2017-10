V Japonsku sa konajú parlamentné voľby, premiér Abe chce ústavnú väčšinu

TOKIO 22. októbra (WebNoviny.sk) – V Japonsku sa v nedeľu konajú predčasné parlamentné voľby, ktoré pred mesiacom zvolal premiér Šinzó Abe. Oficiálnym dôvodom bolo to, že potrebuje získať „silný mandát tvárou v tvár národnej kríze“, ktorej Japonsko čelí.

Myslí sa tým predovšetkým hrozba zo strany Severnej Kórey, ktorá sa Japonsku vyhráža, že ho celé potopí do mora.

Opozícia prepadá

Podľa analytikov však Abe v prvom rade reaguje na prieskumy verejnej mienky, ktoré naznačujú, že ratingy jeho Liberálnej demokratickej strany začali stúpať a opozícia sa začala prepadať.

V prieskumoch sa prestalo dariť aj hlavnej hviezde opozície,starostke Tokia Juriko Koike. Abeho liberálni demokrati by mohli podľa prieskumov získať aj ústavnú väčšinu v parlamente, ktorá im umožní meniť ústavu krajiny. Presne to je Abeho plán, pričom prvoradou zmenou, ktorú by chcel do ústavy zaviesť, je zmena obrannej politiky krajiny.

Nahradenie armády

Abeho plán spočíva v nahradení takzvaných Japonských pozemných sebaobranných jednotiek, ktoré v Japonsku už od roku 1954 plnia úlohu armády, regulárnou armádou, čo je pre krajinu poľa Abeho tvárou v tvár hrozbe zo strany Severnej Kórey nevyhnutné.

Volebné miestnosti sa zatvárajú o ôsmej večer miestneho času, teda o 13:00 SELČ.