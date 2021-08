V Jasnej pribudne nová lanovka, Pretekársku zjazdovku pomenovali po Vlhovej

V Jasnej začali s výstavbou novej lanovky, ktorá by mala odstrániť najkritickejší bod v doprave v severnej časti tohto lyžiarskeho strediska. Zároveň odštartovali novú tradíciu známu zo zahraničných stredísk. Zjazdovka číslo 1 známa doteraz ako Pretekárska bude po novom niesť meno našej najúspešnejšej lyžiarky Petry Vlhovej. Informoval o tom Marián Galajda z Tatry mountain resorts (TMR).

Novú lanovku spájajúcu Bielu púť a Priehybu chce TMR postaviť do budúcej zimy, výška investície predstavuje 15 miliónov eur. Pôjde o 15-miestnu kabínovú lanovku známu napríklad z južnej strany Chopku.

“Potrebovali sme odstrániť najväčší problém v doprave lyžiarov a turistov na Priehybu z Bielej púte. Na prestupe z jestvujúcej štvorsedačky na výťah Twinliner sa pravidelne tvoria zápchy, niekedy sa musí čakať aj viac ako hodinu. Preto sme hľadali najefektívnejšie riešenie s čo najmenším dopadom na životné prostredie,“ vysvetľuje okolnosti zámeru predseda predstavenstva TMR Igor Rattaj.

Priame spojenie na Priehybu

Nová kabínová lanovka začínajúca na ploche parkoviska by mala vytvoriť priame spojenie na Priehybu. Ocenia to nielen lyžiari, ale v lete to zjednoduší aj dopravu imobilných návštevníkov a rodín s detskými kočíkmi.

Lanovka bude zároveň hlavnou prepravnou líniou pre zásobovanie reštaurácií, vďaka čomu sa výrazne obmedzí pohyb ratrakov a zníži uhlíková stopa.

“Dávam zároveň verejný prísľub, že v rámci kompenzácií vysadíme v Demänovskej doline dvojnásobný počet nových stromov oproti tým, ktoré z trasy lanovky odstránime. A podotýkam, že to bude výsadba nad rámec toho, čo sadíme v rámci tradičnej akcie Zelený Chopok,“ informoval Rattaj.

Symbolická jednotka patrí Vlhovej

Lyžiarske stredisko Jasná vo štvrtok zároveň predstavilo nové meno najpopulárnejšej zjazdovej trate v stredisku. Zjazdovka známa ako číslo 1 alebo Pretekárska ponesie od najbližšej zimnej sezóny meno našej najúspešnejšej alpskej lyžiarky – víťazky Svetového pohára Petry Vlhovej. Tá na nej začiatkom marca vyhrala preteky Svetového pohára v obrovskom slalome.

„Pomenovanie zjazdovky po výnimočných osobnostiach lyžovania je v zahraničí bežné, skvelý úspech Petry Vlhovej v uplynulej sezóne nám to celé iba uľahčil. Symbolická jednotka v stredisku tak od dnešného dňa patrí slovenskej i svetovej jednotke – našej Peti,“ uviedol riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš.

„Na tejto zjazdovke sa mi vždy jazdilo super, som tu ako doma, vyhrala som tu viacero pretekov. V uplynulej sezóne som práve tu v Jasnej a na tejto zjazdovke nabrala novú energiu a doviedla celú sezónu do toho najkrajšieho konca. Dúfam, že aj s mojím menom bude táto zjazdovka nielen mne, ale aj ostatným slovenským lyžiarom priať a zažijeme na nej ešte veľa úspechov. Prajem im aj všetkým týmto lyžiarskym nádejam, ktoré ma tu dnes prišli podporiť,“ uzavrela Petra Vlhová v spoločnosti detí z lyžiarskych klubov z celého Slovenska.