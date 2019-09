V Južnej Amerike našli nové druhy úhora, môže mať viac ako dva metre a vyvinúť rekordné napätie

Vedci našli v Južnej Amerike dva nové druhy úhora. V štyroch krajinách zozbierali 107 úhorov, pričom medzi nimi našli odlišnosti v DNA a tiež malé fyzické odchýlky.

Druh s názvom Electrophorus voltai dokáže vyvinúť elektrické napätie 860 voltov, čo je rekord spomedzi všetkých zvierat. Doteraz vedci poznali úhora, ktorý dokáže vyvinúť elektrické napätie maximálne 650 voltov.

Vedúci štúdie C. David de Santana zo Smithsonian National Museum of Natural History uviedol, že nový objav dokazuje dôležitosť ochrany a skúmania Amazonského pralesa. Dodal, že tento druh úhora môže dorásť do dĺžky až 2,4 metra.

„Ak po 250 rokoch vedeckého bádania nájdete rybu dlhú vyše dvoch metrov, viete si predstaviť, čo ešte v tomto regióne môžeme objaviť?“ vyhlásil de Santana. Svoju štúdiu zverejnili tento týždeň v magazíne Nature Communications.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky edition.cnn.com.