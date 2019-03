V Kamennom mlyne nájdu každoročne tony odpadkov, zálohovanie PET fliaš by mohlo ich výskyt znížiť

TRNAVA 27. marca (WebNoviny.sk) – Trnavčania si v sobotu opäť vyčistia prímestskú rekreačnú lokalitu Kamenný mlyn, ktorá je chráneným územím. Jarné čistenie tohto miesta dobrovoľníkmi má dlhoročnú tradíciu. Kto chce pomôcť prírode, môže prísť v sobotu 30. marca o 13:00 do amfiteátra v Kamennom mlyne.

Vyzbierajú tony odpadkov

Dobrovoľníci vyzbierajú v lokalite každý rok niekoľko ton odpadkov, toto množstvo sa však z roka na rok znižuje. Približne dvadsať percent z vyzbieraného množstva tvoria plastové fľaše a plechovky, ktoré sa majú v budúcnosti zálohovať.

„Som presvedčený, že po zavedení zálohovania PET fliaš a plechoviek by sa ich výskyt v Kamennom mlyne, ako aj inde v prírode výrazne znížil. Ako príklad by som uviedol zálohované sklenené fľaše od piva, ktoré pri čistení nenachádzame takmer vôbec. Ak sa občas nejaká nájde, je to skôr rarita,“ povedal Matej Lančarič, ktorý podujatie na vyčistenie Kamenného mlyna pred rokmi zakladal.

Chránená plocha

V sobotu Trnavčania zbavia v tomto území odpadu okolie amfiteátra, prírodného kúpaliska, lužný lesík, lesopark, povodie riečky Parná, ako aj okolie cestičky k bývalému železničnému depu. Podujatie na pomoc prírode organizujú združenia Priateľská Trnava a Lepšia Trnava v spolupráci s mestom.

Lokalitu Kamenný mlyn na okraji Trnavy tvoril v minulosti lužný les a prírodné rybníky. Pred šiestimi desaťročiami tu vybudovali umelé rybníky, ktoré vzápätí vyhlásili za chránené. Štyri rybníky sú vyhlásené za chránenú študijnú plochu na ochranu vodného vtáctva.