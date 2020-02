V kamióne v Severnom Macedónsku sa tlačilo viac ako 50 migrantov, zadržala ich polícia

Polícia našla na juhovýchode Severného Macedónska 53 migrantov, ktorí sa natlačení skrývali v nákladnom aute. Vodiča kamióna zatkla pre podozrenie z členstva v prevádzačskom gangu. Vozidlo policajti zastavili v stredu pri meste Valandovo, ktoré leží pri hraniciach s Gréckom a Bulharskom, v rámci bežnej prehliadky. Tridsaťsedem migrantov, ktorých v ňom našli, bolo z Afganistanu, 12 z Pakistanu, dvaja boli Indovia, jeden Iračan a jeden Egypťan.

Vodiča identifikovali ako 43-ročného občana Severného Macedónska. Predpokladá sa, že migranti sa dostali do krajiny z Grécka. Previezli ich do detenčných centier v metropole Skopje a meste Gevgelija, kde počkajú na proces. Predpokladá sa však, že ich deportujú naspäť do Grécka.

Napriek tomu, že balkánska migračná cesta do Európy je zavretá od roku 2015, tisícky ľudí stále platia prevádzačom za to, aby ich cez ňu dostali ďalej. Severomacedónska polícia informovala, že počas prvých troch januárových týždňov našli 1 365 migrantov, ktorí do krajiny prišli nelegálne.