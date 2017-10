V Katalánsku sa začalo referendum. Ľudia od úsvitu prichádzajú odovzdať hlasy

BARCELONA 1. októbra (WebNoviny.sk) – Katalánci plánujú usporiadať referendum o nezávislosti od Španielska. V Barcelone a ďalších mestách prichádzali už pred úsvitom do škôl a na ďalšie miesta určené na hlasovanie ľudia, ktorí sa tam chcú pripojiť k rodičom, deťom a aktivistom. Tí zotrvali vo volebných miestnostiach aj napriek príkazu úradov, ktoré im nariadili odchod do dnešného rána, konkrétne do 6:00.

Španielska centrálna vláda trvá na tom, že referendum je protiústavné a nesmie sa uskutočniť. Katalánska regionálna vláda naopak opakuje, že sa uskutoční za každých okolností.

Španielska vláda sa v snahe zabrániť referendu za posledné týždne uchýlila okrem iného k zatýkaniu a vypočúvaniu starostov katalánskych obcí či raziám v priestoroch patriacich katalánskej regionálnej vláde, kde španielski policajti zhabali takmer desať miliónov hlasovacích lístkov a listiny pre volebné komisie.

Civilná garda tiež zablokovala softvér, pomocou ktorého malo viac ako 2300 hlasovacích miest zdieľať výsledky a ľudia prostredníctvom neho tiež mali mať prístup k online hlasovaniu.