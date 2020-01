V Kauflande rozhodujú činy, ktoré prinášajú výsledky

Spoločenská zodpovednosť a podpora udržateľnosti by v dnešnom svete globálnych výziev mali byť bežnou súčasťou filozofie každej firmy, ale aj každého jednotlivca. Spoločnosť Kaufland si to uvedomuje a obe tieto „témy“ si osvojila. Pod mottom Rozhodujú činy pomáha v rôznych oblastiach a zavádza opatrenia na zníženie negatívneho dopadu svojho podnikania. Zameriava sa na päť oblastí.

Rozhoduje zodpovednosť

Spotreba plastu a jednorazových plastových produktov stúpa. Preto sa Kaufland rozhodol zakročiť a začal od seba. Vyradil z predaja jednorazové plastové produkty, ako sú slamky, príbory, taniere, poháre a tyčinky do uší, a aj jednorazové igelitové tašky. „Počas prvého januárového týždňa sme uviedli na pulty športovú kolekciu Green Fitline pod našou vlastnou značkou Newletics, ktorá je 100% zodpovedná. Každé tričko je vyrobené z 10 použitých PET fliaš a pri výrobe sa využíva o 50 % menej energie ako pri štandardnej textilnej produkcii,“ prezradila Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland. Reťazec tiež zaradil do sortimentu prvé produkty, ktoré sú Balené zodpovedne – v minimálne z 30 % recyklovaných alebo minimálne z 80 % recyklovateľných obaloch alebo na ich výrobu bolo použitých o 10 % menej obalového materiálu ako predtým. Týmito krokmi ušetril skoro 78 ton plastového odpadu ročne.

Rozhoduje ekológia

Už v roku 2013 postavil Kaufland prvú predajňu, ktorá sa zaobíde bez klasického vykurovacieho kotla či ústredného kúrenia. Vďaka systému rekuperácie sú tieto predajne vykurované a chladené takmer výlučne odpadovým teplom z chladiacich zariadení. Nepotrebujú teda využívať vykurovací olej, plyn alebo drevo, čím významne šetria prírodné zdroje. Okrem toho vo všetkých novootvorených a zmodernizovaných predajniach svieti zákazníkom úsporné LED osvetlenie, ktoré postupne pribúda aj na parkoviskách a vedľajších plochách.

Rozhoduje regionálnosť

Ako reťazec so stabilným postavením na trhu chce mať na svojich pultoch kvalitné produkty od domácich dodávateľov. Uviedol na trh čisto slovenský produktový rad Z lásky k tradícii, vyrobený podľa tradičných receptúr z domácich surovín či rozbehol projekt na podporu regionálnych dodávateľov. Ich produkty nájdete už na 65 predajniach Kaufland. Reťazec precízne vyberá slovenské ovocie a zeleninu od takmer 200 dodávateľov, pričom ročne predá desiatky tisíc ton domácej produkcie. Na pultoch reťazca nájdete aj 100 % slovenské hovädzie a bravčové mäso, ktoré pochádza zo zvierat narodených, chovaných, porazených a spracovaných výlučne na území Slovenska.

Rozhoduje udržateľnosť

Kaufland podporuje aj udržateľnú produkciu a neustále rozširuje ponuku produktov vyrobených s ohľadom na životné prostredie a ľudí. Na pultoch sa tak nachádzajú výrobky s označením Fairtrade, čo znamená, že boli dodržané férové podmienky pri obchodovaní aj produkcii s ohľadom na životné prostredie, výrobky zo zodpovedného rybolovu (MSC), zo zodpovedného lesného hospodárstva (FSC), textílie vyrobené z biobavlny s certifikátom GOTS, čistiace a pracie prostriedky bezpečné pre zdravie (Sustainable Cleaning) či výrobky pochádzajúce z bio výroby. Reťazec myslí aj na ľudí, ktorí nemôžu konzumovať niektoré druhy výrobkov, a aj na tých, ktorí vyznávajú vegetariánsky alebo vegánsky životný štýl. Značka K-free ponúka produkty pre ľudí s intoleranciu na glutén či laktózu a K-take it veggie vegetariánske a vegánske výrobky.

Rozhodujú činy

Kauflandu záleží na ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc. Už od roku 2014 spája svoje sily so Slovenským Červeným krížom, s ktorým spolupracuje na viacerých projektoch. Na dôležitosť darcovstva krvi upozorňuje každý rok počas Divadelnej kvapky krvi, kedy motivuje nielen svojich zamestnancov ale aj širokú verejnosť, aby prišli darovať krv. Pri príležitosti Svetového dňa výživy zase už po šiesty raz vyzýval zákazníkov, aby prispeli do zbierky potravín pre ľudí v núdzi. Vďaka pomoci zákazníkov a príspevku Kauflandu sa podarilo doteraz vyzbierať281 ton potravín, z ktorých sa pripravilo 14 200 potravinových balíkov pre rodiny a ľudí v núdzi. Prostredníctvom projektu Jedlo je pomoc Kaufland spolu so zákazníkmi tretíkrát podporil terénne sociálne služby Slovenského Červeného kríža a prispel na nákup 16 špeciálne upravených vozidiel. „Naším cieľom je pomáhať všade tam, kde je to potrebné. Vďaka podpore terénnych sociálnych služieb sa pomoc dostane do ďalších kútov Slovenska,“ povedala Lucia Langová. Keďže školáci často odmietajú jesť pravidelne ovocie a zeleninu obzvlášť, Kaufland sa rozhodol pomôcť a minulý rok priniesol projekt Čerstvé hlavičky. Do projektu je zapojených 62 základných škôl a takmer 23-tisíc detí, ktoré každý týždeň dostávajú nádielku čerstvého ovocia alebo zeleniny.

„Veríme, že naše činy inšpirujú aj iných, ktorí majú možnosti na to, aby prispeli k lepšej budúcnosti. Povedať sa dá mnoho, ale vždy rozhodujú činy,“ uzatvára Lucia Langová.

