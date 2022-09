V kauze Babylon súd uznal dva nové dôkazy, ide o nahrávky zo stretnutí Makóa a bývalého SIS-kára

aktualizované 28. septembra 12:14

Na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v stredu pokračuje pojednávanie vo vydieračskej a korupčnej kauze Babylon.

Napriek námietke svedka bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa súd rozhodol o prehratí dvoch zo štyroch nahrávok, ktoré na poslednom pojednávaní 13. septembra predložil hlavný obžalovaný bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Ľubomír Arpáš.

Prehrávanie nahrávok

Nahrávky majú podľa obžalovaného dokazovať, ako prebiehali rokovania a aká bola skutočnosť. Dve z týchto nahrávok zo stretnutí s poškodeným podnikateľom Konkoľom zazneli na predchádzajúcom pojednávaní.

„Podľa mňa je 90 percent viet nezrozumiteľných, neviem povedať, či je tá nahrávka, úplná alebo nie, neviem ani povedať, či je to môj hlas,“ uviedol k prvej nahrávke Makó s tým, že nahrávka je podľa neho nezrozumiteľná a trvá na tom, ako pôvodne vypovedal.

Obžalovaný Ľubomír Arpáš na to povedal, že nahrávka je autentická a kontinuálna. Nahrávka podľa neho dokazuje, že neponúkal žiadnych 100- alebo 200-tisíc eur.

Svedok Makó vypovedal, že nepoznal poškodeného, ale z rozhovoru podľa obžalovaného vyplýva, že vedel o Konkoľovi veľa skutočností. „Takisto uviedol, že tam nebol pán Krajmer, pričom podľa záznamu tam prišiel,“ dodal Arpáš.

„Pána Konkoľa nepoznám osobne a to, čo som údajne povedal, som čerpal z informácií Finančnej správy v súvislosti s daňovými konaniami. Z nahrávky vyplynulo, že pán Krajmer na stretnutí nebol, ale tam len prišiel a pozdravil ma,“ doplnil svedok Makó k prvej prehratej nahrávke.

Pomoc Konkoľovi

Druhá nahrávka je podľa svedka „ešte menej zrozumiteľná ako prvá a nekorešponduje s časom ani miestom“. Makóovi chýba tretia nahrávka, keďže podľa neho boli stretnutia tri. Podľa neho nesedí ani postupnosť nahrávok, lebo stretnutia sa mali odohrať v inom slede.

„Z tejto nahrávky mi vyplýva, že som sa mýlil v tom, že moju firmu chceli prevziať Ukrajinci, ale vychádza mi to tak, že to mal byť nejaký Böhm zo SIS a s poukazom na vtedajšie politické krytie mal kontakty na Vietnamcov, ktorí mali do mojich firiem napumpovať peniaze,“ uviedol poškodený Konkoľ.

„Nahrávka bola zverejnená preto, aby bolo jasné, v akom duchu bola vedená komunikácia, ktorá bola vedená v prospech pána Konkoľa. Hľadali sme riešenia ako vyriešiť banku, Finančnú správu a PPA,“ dodal obžalovaný Ľubomír Arpáš a doplnil, že stretnutia boli jednoznačne dve a to druhé sa odohralo 17. októbra 2017.

„Otvorenie vietnamskej komunity v rozhovore s Makóm bolo analytické hodnotenie situácie o možnosti pomoci pánovi Konkoľovi. Pýtal som sa ho, aký má na to názor a poprosil som ho, aby nevypaľovali sklady vietnamskej komunity,“ povedal Arpáš.

Konfrontácia tvárou v tvár

V júni sa pred súd ako svedok postavil Makó a uskutočnila sa jeho konfrontácia s hlavným obžalovaným. Tvárou v tvár odpovedal svedok na otázky obžalovaného týkajúce sa ponúkaných úplatkov a ďalších skutočností, ktoré mali zaznieť na ich stretnutiach týkajúcich sa prípadu.

Otázky neskôr kládol aj Makó obžalovanému a navzájom sa obviňovali z klamstva. Po tejto konfrontácii na nasledujúcom pojednávaní v septembri uviedol Ľubomír Arpáš, že si uvedomil, že nemôže inak vyjadriť pravdivú integritu voči súdu, len tak, že použije nahrávky, ktoré mal ako pracovný materiál pre svoju potrebu.

Kauza sa týka okrem bývalého šéfa kontrarozviedky SIS aj advokáta Františka Poláka a tretieho obžalovaného Ľubomíra T. Hlavné pojednávanie sa koná bez prítomnosti tretieho obžalovaného.

Vydieranie podnikateľa

Prokurátor Úradu Špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) všetkých troch obžaloval z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu vydierania, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a Ľubomíra Arpáš aj zo zločinu podplácania.

Podľa obžaloby mali obžalovaní v roku 2017 vydierať majiteľa spoločnosti Podtatranská hydina Pavla Konkoľa, ktorý čelil obvineniu z daňovej trestnej činnosti, pričom sa mu vyhrážali väzobným stíhaním, ak by im nezaplatil požadovanú finančnú čiastku.

S vydieraním a vyhrážaním mali pokračovať aj v ďalšom období. Na začiatku procesu v lete 2021 obžalovaní vinu odmietli. Poškodená strana si v procese uplatňuje náhradu škody 1 750 000 eur voči všetkým trom obžalovaným.

Akcia Babylon sa uskutočnila 15. decembra 2020. Medzi pôvodne piatimi zadržanými bol bývalý šéf kontrarozviedky SIS Ľubomír Arpáš, ktorý bol vyšetrovaný aj pre údajné obchodovanie s nahrávkami kauzy Gorila. V tejto veci však bolo obvinenie zrušené generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Advokáta Františka Poláka zase predtým stíhali pre extrémizmus.