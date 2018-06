V kauze Kočnerových miliónových zmeniek začal vyšetrovateľ NAKA trestné stíhanie

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) – Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry začal trestné stíhanie v kauze miliónových zmeniek, ktoré boli údajne vystavené Pavlom Ruskom a ktorých vyplatenie si nárokuje Marián Kočner.

Agentúru SITA o tom informovala spoločnosť Neuropea, ktorá mediálne zastupuje TV Markíza. Tá je v súdnom spore o zmenky žalovaným v druhom rade.

Podľa uznesenia o začatí trestného stíhania je to vedené pre trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a trestný čin marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. Markíza už v máji podala pre tzv. zmenkovú kauzu trestné oznámenie na Kočnera aj Ruska. Miliónové zmenky totiž považujú za sfalšované.

Rusko priznal podpis zmeniek

Pavol Rusko pred súdom začiatkom februára priznal podpis štyroch zmeniek s tým, že ak by zmenky nepodpísal v roku 2000, „nebola by TV Markíza“. Podľa Ruska je za celú situáciu zodpovedná jeho bývalá spoločníčka v Markíze Silvia Volzová, ktorej vinou sa televízia dostala do exekúcie.

„Ja som len naprával veci, ktoré ona spôsobila,“ uviedol s tým, že v súvislosti s exekúciou voči televízii vznikla otázka, či tým nebude postihnutá aj vysielacia licencia. Podľa neho totiž hrozilo, že licencia ako nemajetkové právo prejde na spoločnosť Gamatex ako veriteľa, v dôsledku čoho by mohla byť licencia zrušená.

Spôsob, ako tomu predísť, bola podľa Ruska kúpa spoločnosti Gamatex. Tá sa nakoniec udiala tak, že 80 miliónov korún bolo vyplatených ihneď a ďalších 500 miliónov malo byť vyplatených neskôr, po splnení stanovených podmienok.

Tri súdne spory

Podmienkami vyplatenia boli konkrétne predĺženie vysielacej licencie na ďalšie obdobie, zvýšenie hodnoty televízie, ako aj zabezpečenie vlastníctva akcií jedným subjektom.

„Podpis zmeniek nepoškodil Markízu, umožnil jej 17 rokov vysielať,“ povedal Rusko s tým, že návrh na spôsob kúpy Gamatexu mu prezentoval právnik Ernest Valko, ktorý bol vtedy aj podpredsedom licenčnej rady. Podľa Ruska ho práve on upozornil, že prechodom licencie na Gamatex by mohlo nakoniec dôjsť k jej zrušeniu.

Súd v prípade zmeniek, ktorých vyplatenie požaduje Marián Kočner a splatné mali byť po 15 rokoch od podpisu, pojednával tri samostatné spory. Pojednávanie o zmenke v hodnote osem miliónov eur súd neprávoplatne rozhodol v prospech Kočnera.

V prípade ďalšej zmenky v hodnote osem miliónov eur ešte nebolo pojednávanie vytýčené. Pojednávanie o zmenke v hodnote 26 miliónov eur na Okresnom súde Bratislava V pokračuje 20. júna. V prípade štvrtej údajne podpísanej zmenky žalobca neuhradil súdny poplatok.