V kauze údajného únosu Vietnamca majú právomoci len nemecké orgány, pripomína slovenská polícia

BRATISLAVA 2. augusta (WebNoviny.sk) – V kauze údajného únosu Vietnamského občana Trinh Xuan Thanha majú právomoc vykonávať úkony trestného konania zatiaľ len nemecké justičné orgány. Na sociálnej sieti to pripomína Policajný zbor SR.

„Nemecké justičné orgány neposkytli slovenským justičným orgánom žiadnu oficiálnu informáciu o priebehu, respektíve o výsledku trestného konania vedeného v Spolkovej republike Nemecko. Nemeckým justičným orgánom táto informačná povinnosť vo vzťahu k slovenským justičným orgánom nevyplýva zo žiadnej medzinárodnej zmluvy,“ uvádza polícia.

Žiadali len o právnu pomoc

K štvrtku podľa policajného zboru nebola doručená justičným orgánom SR žiadosť o prijatie trestného oznámenia ani žiadosť o prevzatie trestného stíhania pre konkrétny skutok, trestný čin a vo vzťahu ku konkrétnej osobe či osobám.

Slovenské justičné orgány boli podľa polície požiadané nemeckými justičnými orgánmi len o poskytnutie právnej pomoci. „Žiadosti o právnu pomoc nemeckých justičných orgánov boli vybavené v celom rozsahu. Výsledky poskytnutej právnej pomoci (úkony vykonané na území SR) neodôvodňovali uplatnenie právomoci slovenských justičných orgánov, respektíve orgánov činných v trestnom konaní, konať v trestnej veci,“ informuje polícia.

Slovenské justičné orgány podľa vyhlásenia zatiaľ nemajú právny ani skutkový základ konať v tejto trestnej veci. „Generálna prokuratúra SR za účelom zistenia relevantných informácií bude ex offo iniciovať pracovné rokovanie so zástupcami justičných orgánov Spolkovej republiky Nemecko a Českej republiky. Na základe výsledkov pracovného rokovania rozhodne Generálna prokuratúra SR o ďalšom postupe,“ píše sa vyhlásení polície.

Zrejme použili slovenský vládny špeciál

Ako informoval Denník N, nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnil správu, podľa ktorej nemeckí vyšetrovatelia už nepochybujú o tom, že na únos vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha bol použitý aj slovenský vládny špeciál.

Vietnamského podnikateľa podľa informácií nemeckých médií v lete minulého roku pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave.

Bolo to v čase, keď sa tam vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák stretol s vietnamským ministrom. Slovenská strana tiež vietnamským partnerom požičala vládny špeciál na prepravu do Moskvy. To potvrdilo aj ministerstvo vnútra. Trinh Xuan Thanh dostal vo Vietname doživotný trest.