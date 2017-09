V kempoch tímov NHL je ešte 16 Slovákov, Pospíšil už putoval na farmu

NEW YORK 18. septembra (WebNoviny.sk) – Dovedna sedemnásť slovenských hokejistov v druhej polovici predchádzajúceho týždňa začalo boj o pozície v kluboch zámorskej NHL v prvých tímoch profiligy.

Predsezónne kempy nútene absentujú hneď traja Slováci, medzi nimi aj útočník Chicaga Marián Hossa, ktorý pre kožné problémy vynechá celú sezónu 2017/2018. S Los Angeles sa zatiaľ nebude pripravovať krídelník Marián Gáborík a s Edmontonom obranca Andrej Sekera, obaja sa zotavujú zo zranení.

Halák a Budaj zabojujú o post jednotiek

Viacerí Slováci v kempoch sú z minulosti oporami svojich družstiev. V Bostone je tradičným ťahúňom obranca Zdeno Chára a ukázal to aj na testoch, v ktorých urobil najviac zhybov zo všetkých hráčov. V organizácii Bruins sa bude usilovať čo najstabilnejšie etablovať útočník Peter Cehlárik.

Marek Hrivík si v minulosti zahral v NHL za New York Rangers, teraz je už hráčom Calgary Flames a pokúsi sa preraziť na dlhší čas do profiligy. Tomáš Tatar bol v uplynulej sezóne ťahúňom Detroitu a na služby Dubničana sa budú Red Wings spoliehať aj po presťahovaní z Joe Louis Areny do Little Caesars Areny.

O pozície v zostave Chicaga budú bojovať útočníci Richard Pánik a Tomáš Jurčo. Brankára Jaroslava Haláka čaká boj o post jednotky v New Yorku Islanders, Petra Budaja zase v Tampe Bay. Mladý bek Martin Marinčin sa bude snažiť presvedčiť trénera Mika Babcocka o svojich kvalitách aj pred ročníkom 2017/2018 a Marko Daňo sa o to pokúsi vo Winnipegu.

O prvé tímy bojujú aj mladíci

O príležitosť bojujú aj mladíci, ktorí ešte v NHL nikdy nehrali – Adam Ružička v Calgary, Radovan Bondra v Chicagu, Martin Réway v Montreale, Marián Studenič v New Jersey, Christián Jaroš v Ottawe, Erik Černák v Tampe Bay a Kristián Pospíšil v Toronte. Pospíšila v nedeľu preradilo vedenie Maple Leafs do tímu farmárskej AHL Toronto Marlies

Po úvodných testoch a tréningoch prišli na rad už aj prípravné zápasy, ich kolotoč sa rozbehol v sobotu. V prvom súboji Vancouver vyhral nad Los Angeles 4:3 po predĺžení, v nedeľu Canucks podľahli nováčikovi súťaže Vegas Golden Knights 4:9 a NY Islanders zdolali Philadelphiu 3:2 po predĺžení.

Slováci na súpiskách kluboch NHL

v úvode predsezónnych kempov

Boston Bruins

Zdeno Chára, Peter Cehlárik

Calgary Flames

Marek Hrivík, Adam Ružička

Detroit Red Wings

Tomáš Tatar

Edmonton Oilers

Andrej Sekera (liečenie po zranení)

Chicago Blackhawks

Richard Pánik, Tomáš Jurčo, Radovan Bondra, Marián Hossa (vynechá celú sezónu)

Los Angeles Kings

Marián Gáborík (liečenie po zranení)

Montreal Canadiens

Martin Réway

New Jersey Devils

Marián Studenič

New York Islanders

Jaroslav Halák

Ottawa Senators

Christián Jaroš

Tampa Bay Lightning

Peter Budaj, Erik Černák

Toronto Maple Leafs

Martin Marinčin, Kristián Pospíšil (v nedeľu preradený na farmu)

Winnipeg Jets

Marko Daňo