V Kenoshi vraždil policajný fanúšik, 17-ročného mladíka nechala polícia z miesta činu odísť

V súvislosti so zabitím dvoch ľudí a postrelením tretieho v meste Kenosha v americkom Wisconsine zadržali v stredu 17-ročného bieleho obdivovateľa polície.

Obeťami sú 26-ročný obyvateľ Silver Lake, 36-ročný obyvateľ Kenoshe a zranená osoba má 36 rokov a pochádza z West Allis. Podľa polície lekári očakávajú, že prežije.

Kylea Rittenhousea z Antiochu v Illinois, asi 24 kilometrov od Kenoshe, vzali v Illinois do väzby pre podozrenie z úmyselnej vraždy prvého stupňa počas utorkového útoku, ktorého veľkú časť sa podarilo svedkom zaznamenať na mobilný telefón. „Práve som niekoho zabil,“ hovorí vo videu strelec s poloautomatickou zbraňou.

Počet členov Národnej gardy sa zvyšuje

Wisconsinský guvernér Tony Evers po streľbe odsúhlasil nasadenie 500 členov Národnej gardy do Kenoshe. Úrady tiež vyhlásili zákaz vychádzania po 19:00, no protestujúci ho aj v stredu opäť porušili. Počas pochodu sa zastavili aj na križovatke, kde v utorok zastrelili jednu osobu, pomodlili sa tam a položili kvety.

Na internet sa dostalo video z telefónu, ktoré zachytáva najmenej dva prípady streľby z utorka. Možno v ňom vidieť belocha s poloautomatickou zbraňou, ako beží uprostred ulice, zatiaľ čo ho nasleduje dav aj policajti. Niekto v dave sa následne pýta, čo spravil, na čo dostáva odpoveď, že niekoho postrelil.

Muž so zbraňou sa potom zatacká a spadne a kým sa k nemu približujú ľudia, tri alebo štyrikrát posediačky vystrelí a minimálne dvoch zasiahne. Jeden z nich spadne a druhý sa volajúc záchranku odtacká preč. Strelec sa zase postaví a pokračuje v chôdzi, na čo už na miesto prichádza polícia, ku ktorej následne pristúpi so zdvihnutými rukami.

Policajti ho nechali odísť

Policajti však napriek tomu okolo neho len prešli a nechali ho odísť a zadržali ho až na druhý deň. Šerif okresu Kenosha David Beth tento prešľap pripísal chaosu na mieste.

Do štvrtkových skorých ranných hodín boli protesty podľa agentúry AP prevažne pokojné, v uliciach už nehliadkovali ozbrojenci a demonštranti sa držali ďalej od súdnej budovy, pri ktorej sa počas predchádzajúcich nocí dostávali do konfliktu s políciou.

Ministerstvo spravodlivosti zároveň z Washingtonu odkázalo, že do mesta posiela ďalších 200 federálnych agentov a podľa Bieleho domu bude k dispozícii aj do dvetisíc členov Národnej gardy.

Rittenhouseovi na piatkové pojednávanie v Illinois o jeho vydaní do Wisconsinu pridelili verejného obhajcu. Podľa wisconsinského práva pritom tamojšie súdnictvo s každým vo veku 17 a viac rokov zaobchádza ako s dospelým.

Úrady identifikovali strieľajúceho policajta

Kenoshou otriasajú protesty proti policajnému násiliu po nedávnom postrelení Afroameričana policajtmi. Streľbu na Jacoba Blakea v meste zaznamenal na mobilný telefón náhodný svedok.

Policajti na 29-ročného muža sedemkrát vystrelili, keď sa naklonil do svojho SUV, zatiaľ čo vnútri sedeli jeho tri deti. Podľa právneho zástupcu jeho rodiny je Blake po incidente paralyzovaný a potreboval by zázrak, aby niekedy znovu chodil.

V stredu tiež úrady identifikovali policajta, ktorý od chrbta vystrelil na Blakea. Je ním veterán tamojšieho policajného zboru Rusten Sheskey. Agenti vraj neskôr na podlahe na vodičovej strane Blakeovho auta našli nôž, no neuviedli, že by sa ním niekomu vyhrážal. Svedok streľby sa tiež vyjadril, že počul policajtov kričať, aby Blake odhodil nôž, no žiadny vraj v jeho rukách nevidel.